Орловские прокуроры взялись за «Елочку»

Состояние детского лагеря обсудили на коллегии прокуратуры и в суде.



В Орле под председательством прокурора Орловской области Алексея Тимошина состоялось расширенное заседание ведомственной коллегии Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, оно было посвящено вопросу соблюдения требований законодательства в организациях образования, отдыха и оздоровления детей. Как подчеркнул Тимошин, данные вопросы имеют особую значимость, поэтому проверки в указанной сфере проводятся на системной основе. В этом году работа была проведена большая. После вмешательства прокуратуры в ряде школ, детских садов и оздоровительных лагерей были установлены системы видеонаблюдения и заключены договоры на специализированную охрану.

По словам Алексея Тимошина, проводится работа и по исполнению иных требований защищенности. В качестве показательного примера можно привести детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Елочка». Ранее в этом учреждении была проведена проверка соблюдения законодательства об антитеррористической защищенности зданий, принадлежащих образовательным учреждениям. Было установлено, что территория указанного центра не обеспечена периметральным ограждением.

Как пояснили по этому поводу в прокуратуре Болховского района, по фактам выявленных нарушений прокурором было подано исковое заявление в Болховский районный суд в интересах неопределенного круга. Требования были удовлетворены в полном объеме. Детский центр «Елочка» суд обязал обеспечить объект ограждением по всему периметру, а департамент образования Орловской области обязали выделить необходимое для этого финансирование. Кстати, в настоящее время решение суда уже исполнено.

Впрочем, этим претензии к «Елочке» не были исчерпаны. Прокурор Тимошин обратил внимание на то, что в регионе наиболее остро стоит вопрос надлежащего материально-технического обеспечения оздоровительных объектов. И в качестве примера вновь была приведена «Елочка», куда на днях был организован прокурорский выезд. В результате были вскрыты факты неудовлетворительного содержания жилых корпусов, требующих капитального ремонта. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, внутренние стены корпусов имеют дефекты покрытия, мебель значительно изношена и требует замены.

«Обращает на себя внимание, что факты ненадлежащего материально-технического обеспечения выявлены прокурорами практически повсеместно, — отмечено в официальной информации надзорного органа. — Кроме того, проверками зафиксированы факты длительного бездействия руководства муниципальных и региональных учреждений образования в связи с непринятием мер к обследованию зданий с целью проведения их капитального ремонта. Запланированное финансирование мероприятий по обновлению материально-технической базы образовательных организаций и оздоровительных лагерей является явно недостаточным».

Также сообщается, что мерами реагирования были пресечены факты «осуществления образовательного процесса в условиях, не соответствующих требованиям безопасности, в отсутствие лицензии, нарушения прав учащихся на обеспечение качественным питанием». Всего с начала 2021 года и по текущий день орловскими прокурорами в указанной сфере выявлено более 1800 нарушений и внесено свыше 780 актов реагирования. За это время по требованию прокуроров 631 должностное лицо было привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.

ИА «Орелград»