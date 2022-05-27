Прокурор области призвал смягчить условия выдачи жилья сиротам

В законе Орловской области обнаружены трудные препятствия.

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин выступил на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской области. Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, он высказался, в частности, о реализации принятого в декабре 2021 года регионального закона «О дополнительной социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Этот документ впервые в регионе разрешил выдавать сиротам не жилье, а жилищные сертификаты.

Кстати, только весной губернатор Андрей Клычков утвердил порядок предоставления таких сертификатов. Теперь же выяснилось, что реализовать свое право сиротам не так уж и просто. Прокурор Тимошин отметил: требуется внесение изменений в закон, улучшающих положение сирот на получение жилищного сертификата. В частности, он предложил сократить период трудовой деятельности заявителя, имеющего право на получение жилищного сертификата, а также не распространять требование о наличии трудового стажа в отношении граждан, имеющих на иждивении детей до 3 лет.

«В настоящее время прокуратурой Орловской области в рамках законодательной инициативы подготовлен соответствующий законопроект, который будет направлен для рассмотрения в Орловский областной Совет народных депутатов», — добавили в пресс-службе прокуратуры региона.

Отметим, что законом и правительственным положением для детей-сирот в Орловской области установлено семь обязательных условий, без соблюдения которых жилищный сертификат им не дадут. Так, заявитель должен быть не моложе 23 лет, он должен официально стоять в очереди на жилье. У него не должно быть неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления или фактов уголовного преследования. Он не должен состоять на учете у медиков по поводу психического заболевания, алкоголизма и наркомании.

Условие, о котором говорил прокурор Тимошин, в постановлении правительства Орловской области обозначено в подпункте 6. Согласно ему, заявитель непрерывно в течение не менее 12 месяцев на дату подачи заявления должен осуществлять трудовую деятельность, либо деятельность без образования юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Словом, если сирота не работает или работает менее года, жилищный сертификат ему не дадут. Данное условие выглядит как самый настоящий бюрократический барьер. А действие подпункта не распространяется только на неработающих трудоспособных сирот, ухаживающих за ребенком-инвалидом.

ИА «Орелград»