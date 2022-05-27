Содержание орловских чиновников обошлось в 193 миллиона

Областные власти озвучили траты на денежное содержание госслужащих.



Правительство Орловской области представило в Орловский облсовет народных депутатов на рассмотрение отчет об исполнении регионального бюджета за первый квартал 2022 года. Один из разделов этого объемного документа, вынесенного на сессию регионального парламента, оказался посвящен вопросам государственного управления. Из него следует, что по состоянию на 1 апреля 2022 года численность государственных гражданских служащих Орловской области составила 1233 единицы.

Фактические затраты на их денежное содержание за отчетный период времени составили 193,452 миллиона рублей. Нетрудно подсчитать, что в среднем содержание каждого чиновника областного ранга обошлось казне в 156 895 тысяч рублей, или в 52 298 рублей в месяц. Также из отчета следует, что на 1 апреля общая численность работников государственных учреждений в Орловской области составила 30 060 единиц. Фактические затраты на их денежное содержание за первый квартал власти оценили в 1,245 миллиарда рублей.

Ранее Орелстат сообщал, что средняя номинальная заработная плата, начисленная за февраль 2022 года, на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях Орловской области составила 34 747 рублей. При этом, по подсчетам аналитиков, средняя заработная плата в сфере государственного управления на тот момент составляла 37 692 рублей в месяц. Хорошо заметно, что этот показатель примерно в 1,4 раза уступает данным, включенным в отчет об исполнении бюджета.

Судя по официальной статистике, больше чиновников в Орловской области зарабатывают представители финансовой и страховой деятельности – 66 184 рубля в месяц, транспортировки и хранении – 38 874, предприятия обеспечения электроэнергией, газом и паром – 38 603 и обрабатывающих производств – 38 129 рубля в месяц. В целом по региону средняя номинальная зарплата в феврале этого года увеличилась по сравнению с январем 2022 года на 0,7 процента, а по сравнению с февралем предыдущего года — на 14,1 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в феврале 2022 года увеличилась по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года на 3,9 процента.

ИА «Орелград»