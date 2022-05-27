В Орле чиновники решили не дарить подарки умершим детям

Областные власти определились с условиями вручения подарков новорожденным.



Как уже рассказывал «Орелград», ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков ввел новую для региона меру социальной поддержки. Речь идет о так называемом «Подарке новорожденному» в виде набора принадлежностей для ухода за младенцем. Вручаться он должен родителям в органах ЗАГС при регистрации ребенка, стоимость набора составляет 5000 рублей. Родители могут отказаться от натурального подарка и получить вместо него единовременную денежную выплату в том же размере, то есть 5000 рублей.

И вот теперь правительство Орловской области утвердило порядок выдачи «Подарка новорожденному». Согласно документу, мера соцподдержки положена одному из родителей или единственному родителю, являющимся гражданами РФ и имеющим место жительства на территории Орловской области. Выдача набора осуществляется по заявлению родителя, поданному на каждого новорожденного ребенка по месту государственной регистрации рождения: в структурное подразделение ЗАГС или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Набор принадлежностей для ухода за новорожденным ребенком выдается заявителю бесплатно. При этом он не подлежит обмену или возврату. Согласно постановлению регионального правительства, «Подарок новорожденному» не выдается при государственной регистрации рождения ребенка, родившегося мертвым или умершего на первой неделе жизни. В случае замены подарка деньгами единовременная выплата производится на каждого новорожденного ребенка в размере 5 тысяч рублей.

В сам комплект будут входить 16 предметов и их опись. Соответствующий перечень также утвержден областным правительством. Он включает в себя коробку-бокс, наклейку «Подарок новорожденному» с логотипом правительства Орловской области, пеленки теплую и легкую, чепчики футер (начес) и тонкий, комбинезон тонкий с царапками, кофточки тонкую на кнопках и футер (начес) на кнопках, распашонки теплую и тонкую, ползунки для новорожденных, бутылочку для кормления с крышкой и силиконовой соской, пустышку, термометр для воды без ртути для ванночки, а также одеяло байковое.

ИА «Орелград»