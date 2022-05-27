За переезд в Орловскую область заплатят

Единовременную денежную выплату могут получить участники госпрограммы.



Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области рассказал о правах участников государственной программы переселения соотечественников, прибывших из-за рубежа. В частности, они имеют право на получение единовременной денежной выплаты в рамках оказания им социальной помощи в размере 12 тысяч рублей. Для этого участнику программы следует лично обратиться в областное управление труда и занятости, расположенное в Орле на улице Пушкина, 22.

Надо представить пакет документов, в том числе заявление на русском языке, согласие на обработку персональных данных, копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих регистрацию по месту жительства либо постановку на учет по месту пребывания на территории Орловской области. Также надо подтвердить свое участие в указанной госпрограмме. Последней утвержден ряд критериев, согласно которым в Орловской области производится отбор участников.

«В частности, приоритет при отборе имеют граждане, деятельность которых может оказать положительное воздействие на экономику региона, — отметили в областном департаменте. — Полный перечень требований к участникам установлен федеральной госпрограммой, утвержденной указом президента РФ от 22 июня 2006 года № 637».

В ведомстве добавили, что в Орловской области участникам программы и членам их семей гарантируется доступное и бесплатное образование, медпомощь, места в учреждениях социального обслуживания населения. Оказываются и другие услуги, например, содействие в поиске работы. Для этого необходимо обратиться в центр занятости. Там не только предложат вакансии, но и помогут начать собственное дело или направят на обучение востребованным профессиям и дальнейшего трудоустройства.

Согласно официальным данным, государственная программа по добровольному переселению соотечественников из-за рубежа в Орловской области действует с 2014 года. По состоянию на 1 января 2022 года регион принял более 5 тысяч человек, которые стали участниками этой программы.

ИА «Орелград»