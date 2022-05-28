Налоговики заявили о росте популярности интерактивных сервисов

Все большую популярность набирает сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию».



За первые четыре месяца текущего года почти 3,5 тысячи жителей Орловской области воспользовались сервисом налоговой службы «Онлайн запись на прием в инспекцию». По сравнению с прошлым годом число пользователей заметно приросло – текущий показатель составляет 103,7 процента по отношению к аналогичному периоду 2021 года. Такие данные приводит пресс-служба управления ФНС России по региону.

«Данный сервис дает возможность любому налогоплательщику записаться на прием в налоговый орган на определенный день и время в режиме онлайн, — напоминают в ведомстве. — Это позволит спланировать свой визит в инспекцию и сэкономить затраченное время, что весьма актуально в современных реалиях, особенно в период массовой сдачи отчетности или уплаты имущественных налогов».

Наиболее популярным данный сервис стал у простых граждан. В этом году заблаговременно на прием в налоговую инспекцию города Орла записались более 2,7 тысячи физических лиц. Кроме того, такой возможностью воспользовались 482 индивидуальных предпринимателя и 235 представителей юридических лиц. Чаще всего выбиралась услуга «Прием деклараций 3-НДФЛ», которой воспользовалось более 1,2 тысячи человек. Также довольно востребованы услуги «Прием/выдача документов (заявления, обращения, справки)» и «Выдача КЭП», которыми воспользовались 555 и 335 человек соответственно.

Ранее в ходе вебинара начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС Екатерина Агошкова сообщила, что налоговая служба активно внедряет предоставление электронных услуг. На сайте ФНС на сегодня функционирует более 60 интерактивных сервисов, использование которых значительно упрощает взаимодействие с налоговыми органами. Уже свыше 280 тысяч жителей Орловской области являются пользователями личного кабинета для физических лиц. Такие кабинеты также открыли 5000 организаций региона и почти 16 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Екатерина Агошкова также отметила: «Сегодня ФНС России строит новые системы на базе самых передовых технологий. АСК НДС-2, онлайн-кассы, система маркировки товаров — это лишь немногие примеры того, как служба извлекает преимущества из цифровых технологий и новых потоков данных. Эти системы приближают нас к налоговому администрированию в режиме реального времени».

ИА «Орелград»