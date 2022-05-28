Налоговики заявили о росте популярности интерактивных сервисов

28.5.2022 | 16:00 Новости, Общество

Все большую популярность набирает сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию».


За первые четыре месяца текущего года почти 3,5 тысячи жителей Орловской области воспользовались сервисом налоговой службы «Онлайн запись на прием в инспекцию». По сравнению с прошлым годом число пользователей заметно приросло – текущий показатель составляет 103,7 процента по отношению к аналогичному периоду 2021 года. Такие данные приводит пресс-служба управления ФНС России по региону.

«Данный сервис дает возможность любому налогоплательщику записаться на прием в налоговый орган на определенный день и время в режиме онлайн, — напоминают в ведомстве. — Это позволит спланировать свой визит в инспекцию и сэкономить затраченное время, что весьма актуально в современных реалиях, особенно в период массовой сдачи отчетности или уплаты имущественных налогов».

Наиболее популярным данный сервис стал у простых граждан. В этом году заблаговременно на прием в налоговую инспекцию города Орла записались более 2,7 тысячи физических лиц. Кроме того, такой возможностью воспользовались 482 индивидуальных предпринимателя и 235 представителей юридических лиц. Чаще всего выбиралась услуга «Прием деклараций 3-НДФЛ», которой воспользовалось более 1,2 тысячи человек. Также довольно востребованы услуги «Прием/выдача документов (заявления, обращения, справки)» и «Выдача КЭП», которыми воспользовались 555 и 335 человек соответственно.

Ранее в ходе вебинара начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС Екатерина Агошкова сообщила, что налоговая служба активно внедряет предоставление электронных услуг. На сайте ФНС на сегодня функционирует более 60 интерактивных сервисов, использование которых значительно упрощает взаимодействие с налоговыми органами. Уже свыше 280 тысяч жителей Орловской области являются пользователями личного кабинета для физических лиц. Такие кабинеты также открыли 5000 организаций региона и почти 16 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Екатерина Агошкова также отметила: «Сегодня ФНС России строит новые системы на базе самых передовых технологий. АСК НДС-2, онлайн-кассы, система маркировки товаров — это лишь немногие примеры того, как служба извлекает преимущества из цифровых технологий и новых потоков данных. Эти системы приближают нас к налоговому администрированию в режиме реального времени».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования