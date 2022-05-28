Нелегальных купальщиков будут ловить в Орле

Мэр Юрий Парахин велел искать места несанкционированного отдыха.



Мэр Юрий Парахин издал постановление «О мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Орла в период проведения профилактической акции «Вода — безопасная территория» в 2022 году». Он утвердил и соответствующий план. Напомним, ранее мэрия официально назначила старт купального сезона на 1 июня. Продлится он по 31 августа. Также администрация города утвердила условия поведения на воде. Утвержденный мэром план стал новым шагом в данном направлении. Он состоит из десятка различных пунктов.

Так, МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» Юрий Парахин поручил организовать мониторинг наличия запрещающих знаков и информационных стендов по безопасности, установленных на берегах водоемов. В случае их порчи и отсутствия казенному учреждению надлежит принимать оперативные меры по восстановлению утраченных знаков и стендов.

Организация работы по выявлению несанкционированных мест купания людей на водоемах города поручена управлению по безопасности. Заниматься оно этим должно в течение всего купального сезона. Напомним, санкционированных мест отдыха в Орле всего два – на озере Светлая жизнь и на реке Ока в районе городского парка культуры и отдыха. Соответственно, во всех остальных местах купаться запрещено. За нарушение данного требования предусмотрена административная ответственность.

Впрочем, практика предыдущих лет показывает, что участники подобных рейдов на первый раз могут ограничиться проведением профилактической беседы с нарушителем. Тут стоит отметить, что в Орле в этом году по сложившейся традиции будет налажено совместное патрулирование и рейды по берегам водоемов, участниками которых станут чиновники мэрии, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС и сотрудники УМВД России по городу Орлу.

Планом также предусмотрено распространение в областном центре памяток о правилах поведения на воде, оказании первой помощи пострадавшим и об административной ответственности за купание в неустановленных для этого местах. Справочные материалы будут размещаться в СМИ, на официальном сайте администрации города, а также в местах массового пребывания граждан (рынки, предприятия торговли и общественного питания) и общественном транспорте.

Информировать о правилах поведения на воде неработающих горожан мэрия планирует через председателей домовых и уличных комитетов, которые также будут распространять памятки и проводить инструктаж. Особым пунктом в плане отмечено необходимость обеспечения общественного порядка, пресечения фактов купания в нетрезвом виде и распития спиртных напитков в местах массового отдыха у воды.

ИА «Орелград»