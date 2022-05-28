Орловчанку по суду лишили права на оружие

Спорное ружье досталось женщине по наследству.



В Орловской области рассмотрено любопытное дело о прекращении права собственности на оружие. Как пояснили в пресс-службе Орловского районного суда, иск подал прокурор Орловского района. Он просил о прекращении права собственности местной жительницы на огнестрельное оружие, а именно на охотничье ружье марки ТОЗ-34Р. В обоснование иска прокурор указал, что собственником данного оружия являлся муж гражданки, выступившей в роли ответчицы.

Оружием он владел на законных основаниях, так как у него имелось соответствующее разрешение. Однако в конце 2016 года мужчина умер. Супруга вступила в наследство, в составе наследуемого имущества оказалось и указанное ружье, которое относится к категории огнестрельного оружия. В отличие от умершего мужа, у вдовы нет оформленного в надлежащем законом порядке разрешения на хранение такого оружия. Поэтому встал вопрос о том, может ли она вообще владеть унаследованным от мужа оружием. В прокуратуре ответ на этот вопрос сочли отрицательным. Суд данное мнение полностью разделил.

«Суд, руководствуясь законодательством, регулирующим оборот оружия, прекратил право собственности гражданки на огнестрельное оружие ТОЗ-34Р и разрешил его последующее уничтожение, — сообщила пресс-служба Орловского районного суда. — Решение еще не вступило в законную силу».

Интересно, что осенью прошлого года в этом же суде был рассмотрен аналогичный иск. Его подал прокурор Ногликского района Сахалинской области к жительнице Орловского района. Было установлено, что еще в 2010 году умер житель поселка Ноглики Сахалинской области. Орловчанка стала его наследницей и среди прочего должна была унаследовать охотничье ружье. Как наследник она за оформлением прав на оружие не обращалась и не оформляла разрешение на его хранение и ношение. Прокурор заявил, что в связи с этим она не может являться собственником ружья. Суд с этим согласился и не только прекратил право собственности наследника на ружье, но и разрешил продать его через розничную сеть специализированных оружейных магазинов Сахалинской области.

ИА «Орелград»