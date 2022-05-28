Услуги бань подорожали на 40 процентов, цены ударили по льготникам

Обоснованность роста муниципальных тарифов могут оценить компетентные органы.



Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата города Орла проверила муниципальное унитарное предприятие «Орелбыт». Аудиторы установили, что при наличии источников финансирования в 2021 году предприятием не был выполнен план финансово-хозяйственной деятельности в части приобретения компьютерной и офисной техники, а также реконструкции помещений бани. К бане у проверяющих возник и ряд других вопросов.

Так, сообщается, что в проверяемом периоде, который охватил 2020 и 2021 годы, тарифы на услуги бани возросли в среднем на 40 процентов — с 200 до 280 рублей. При этом цены на услуги были повышены на 22-25 процентов даже для льготных категорий граждан — пенсионеров, ветеранов и многодетных матерей. Тарифы для них, по подсчетам КСП, увеличились в среднем со 180 до 220 рублей. При этом было сокращено время пользования услугами бани льготными категориями граждан до 1 часа в неделю.

«Передача в хозяйственное ведение предприятию муниципальных помещений для сдачи их в аренду дублирует полномочия управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла, — подметили также аудиторы. — Арендная плата за муниципальное имущество поступает не в доход бюджета города Орла, а является доходом предприятия. Потери бюджета города Орла за 2020-2021 годы составили 2,386 миллиона рублей».

Также были установлены нарушения порядка ведения бухгалтерского учета при списании материалов и ведении кассовых операций. Предприятием допущены иные нарушения действующего законодательства, — резюмируют в Контрольно-счетной палате. Материалы с результатами контрольного мероприятия уже направлены в компетентные органы, а именно в управление МВД России по городу Орлу и Орловское УФАС России. Последнее вправе проверить информацию аудиторов на наличие у МУПа нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг.

ИА «Орелград»