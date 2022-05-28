В Орле ограничили скорость движения яхт и гидроциклов

Областные власти обновили правила пользования водоемами.



Губернатор Андрей Клычков внес изменения в региональные «Правила пользования водными объектами Орловской области для плавания на маломерных судах». Поправки в документ, действующий с 2021 года, внесены в целях обеспечения безопасности плавания маломерных судов. Согласно новой редакции, контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя областного правительства по развитию инфраструктуры. Сами правила также изложены в новом варианте. Они устанавливают порядок плавания на маломерных судах и являются обязательными для физических и юридических лиц.

Документ обязывает так называемых судоводителей оказывать помощь людям, терпящим бедствие на водоемах, и сообщать в Государственную инспекцию по маломерным судам ГУ МЧС обстоятельства аварийных происшествий с судами и несчастных случаев с людьми. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам нельзя использовать маломерные суда в запретный период на водных объектах рыбохозяйственного значения или их участках, указанных в «Перечне нерестовых участков».

Сразу несколько пунктов документа посвящены скорости движения лодок, гидроциклов, яхт и др. Согласно ему, каждое маломерное судно должно всегда следовать с безопасной скоростью — для того, чтобы оно «могло быть остановлено в пределах расстояния, требуемого при существующих обстоятельствах и условиях». При движении в границах пристаней, баз, пляжей и других мест массового отдыха населения скорость движения должна исключать волнообразование, которое может вызвать повреждение других судов, плавучих средств, гидротехнических и причальных сооружений. Скорость движения маломерных судов, в том числе гидроциклов, в акваториях в границах населенных пунктов не должна превышать 50 километров в час. Вблизи пляжей и баз скорость должна быть снижена до 15 километров в час.

ИА «Орелград»