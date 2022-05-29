Чиновники посоветовали отправить работников к психиатру

Власти райцентра издали перечень рекомендаций для работодателей.



Руководство города Мценска издало постановление о дополнительных мерах по снижению уровня производственного травматизма. Документ принят в целях устранения имеющихся недостатков в сфере охраны труда. Кроме того, на новшество чиновников подтолкнули последние изменения, внесенные в национальное законодательство по охране труда и вступившие в силу с 1 марта 2022 года. В частности, глава города Мценска Николай Кочетаев утвердил довольно длинный перечень рекомендаций по снижению уровня производственного травматизма и соответствующий план.

Так, глава города советуют работодателям организовать обучение своих работников не только безопасным методам и приемам работы, но и навыкам оказания первой помощи. При необходимости следует провести и профессиональную гигиеническую подготовку сотрудников. Кочетаев напомнил, что сотрудники, занятые на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, должны быть обеспечены специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

В план мероприятий по снижению уровня производственного травматизма также включен пункт об обеспечении работников смывающими и обезвреживающими средствами. Кроме того, сотрудники должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты от поражения электрическим током — диэлектрическими перчатками и ковриками. План чиновников также предусматривает проведение обязательных предварительных и периодических медосмотров и психиатрических освидетельствований работников в установленном законодательством порядке.

Глава города настоятельно рекомендует местным топ-менеджерам позаботиться о том, чтобы подведомственные им помещения были оснащены аптечками для оказания первой помощи. Особое внимание местные власти обращают на реконструкцию и оснащение санитарно-бытовых помещений – там должны иметься гардеробные, душевые, умывальные, санузлы и даже помещения для личной гигиены женщин. Интересно, что муниципалитет внес в список рекомендаций для работодателей проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, ежегодно отмечаемому 28 апреля.

ИА «Орелград»