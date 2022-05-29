Формирование у молодежи трудолюбия поощрят дипломами

В Орловской области объявили о старте конкурса наставников.

Правительство Орловской области утвердило положение о проведении регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества – 2022». Он проводится с целью выявления и распространения передового практического опыта наставничества для повышения производительности труда. В рамках регионального этапа предполагается поощрение – выдача дипломов – лучших наставников, внесших значительный вклад в развитие и тиражирование этого дела. Кроме того, конкурс ориентирован на поиск и отбор успешных практик наставничества для их дальнейшей популяризации и массового внедрения в Орловской области.

Организатором является региональный департамент экономического развития и инвестиционной деятельности. Соорганизатором станет некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Орловской области». Участниками станут юридические лица, зарегистрированные и работающие в Орловской области. Кроме того, они должны участвовать в региональном проекте «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Конкурс проводится в следующих номинациях: «Наставничество в области повышения производительности труда» (установки и практики, связанные с формированием потребностей в профессиональном развитии и поддержке карьеры), «Наставничество в профессиональном самоопределении» (установки и практики, связанные с анализом состояния рынка труда и потребностей предприятий в квалифицированных кадрах), «Наставничество в профессиональном развитии молодежи» (установки и практики, связанные с формированием у молодежи трудолюбия, работоспособности и профессиональной ответственности) и «Наставничество в области прорывных технологий» (установки и практики, связанные с развитием научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности).

Проведение конкурса намечено на II-III кварталы 2022 года, награждение — до 1 октября 2022 года. Победители в каждой номинации получат дипломы, финалисты будут поощрены благодарственными письмами. Кстати, победители и финалисты регионального этапа по собственной инициативе вправе принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики наставничества».

ИА «Орелград»