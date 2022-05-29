Контроль за применением пестицидов ужесточат

Соответствующие рекомендации направят властям на местах.



Как уже рассказывал «Орелград», муниципальным образованиям Орловской области рекомендовано провести мониторинг земель сельскохозяйственного назначения. Такое решение было принято по итогам совещания, проведенного руководителем регионального департамента сельского хозяйства Александром Шалимовым. В нем приняли участие представители Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, регионального ГУ МЧС, ФГБУ «Орелмелиоводхоз» и самих муниципальных образований.

Как сообщили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора, представитель этого ведомства, начальник отдела государственного земельного надзора Сергей Гришин в своем выступлении уделил особое внимание организации взаимодействия сельхозтоваропроизводителей и пчеловодов по соблюдению установленных правил обращения с пестицидами и агрохимикатами. Соблюдение правил необходимо для исключения негативного воздействия таких химикатов на здоровье людей и окружающую среду в период массового медосбора в 2022 году. Напомним, в Орловской области неоднократно фиксировались факты массового мора пчел из-за отравления агрохимикатами.

По результатам совещания муниципальным образованиям было рекомендовано повысить эффективность осуществления муниципального земельного контроля, в том числе за счет проведения профилактических мероприятий. Согласно данным Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в первом квартале 2022 года было проведено 57 контрольно-надзорных мероприятий и выявлено 49 нарушений регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции.

По результатам рассмотрения административных материалов виновные были привлечены к административной ответственности в рамках статьи 8.3 КоАП РФ. Общая сумма наложенных на них штрафов составила 167,3 тысячи рублей. Сергей Гришин отметил, что наиболее часто встречающимся нарушением стало отсутствие должного оповещения жителей и владельцев пасек о проведении обработок ядохимикатами. В целях предупреждения нарушений законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в первом квартале было проведено 108 консультирований индивидуальных предпринимателей и юридических лиц и 47 профилактических визитов.

ИА «Орелград»