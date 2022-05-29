Крымовой поручили модернизировать орловские школы

Координационный совет по школьным проблемам создан в Орловской области.



Правительство Орловской области утвердило положение о координационном совете по реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования». Этот коллегиальный орган создан для решения вопросов, связанных с обеспечением необходимых условий для проведения капитальных ремонтов общеобразовательных организаций. Председателем координационного совета назначена Татьяна Крымова, первый заместитель председателя правительства Орловской области.

Члены нового коллегиального органа наделены функциями по ведению мониторинга и контроля капитального ремонта школьных зданий. В связи с этим они имеют право на «принятие мер по решению актуальных проблем в части проведения капремонта зданий и обеспечения продолжения образовательного процесса для обучающихся». Координационный совет имеет право заслушивать доклады чиновников областного и муниципального уровня. Заседания будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Как уже писал «Орелград», региональный проект «Модернизация школьных систем образования Орловской области» был утвержден правительством области в апреле 2022 года. Он предусматривает проведение в 2022-2023 годах капитального ремонта четырех школ: Дросковской средней школы Покровского района, Селезневской СОШ Новосильского района, Краснооктябрьской ООШ Мценского района и Урыновской СОШ Должанского района.

По сообщению пресс-службы губернатора, общая сумма финансирования составит 59,6 миллиона рублей, в том числе 51,5 миллиона должны поступить из федерального бюджета. Свыше 5 миллионов рублей власти обещают выделить из областного бюджета, еще 2,9 миллиона должны поступить из местных бюджетов. Программой запланирован ремонт фундаментов, цоколя, кровли, потолков, окон, дверей, лестниц, систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, электросетей и пожаротушения.

Система общего образования Орловской области представлена 350 школами. В отдельных случаях здания и помещения, введенные в эксплуатацию в длительный период с 1880 по 2003 годы, не соответствуют действующим строительным нормам и правилам. Поэтому ежегодно изменяется число школ, чьи здания нуждаются в приведении в нормативное техническое состояние. В паспорте программы отмечено, что зачастую состояние школ «оказывает демотивирующее воздействие на обучающихся и работников», а в ряде случаев представляет собой и потенциальные риски для комплексной безопасности школьников и учителей.

ИА «Орелград»