Миллионы рулей выделят на заготовку ягод и грибов

Конкурсный отбор грантополучателей стартует в начале июня в Орловской области.



Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении дополнительного конкурсного отбора сельскохозяйственных потребительских кооперативов на предоставление грантов для развития материально-технической базы. Средства выделяются из бюджета в рамках программы стимулирования развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования. Прием заявок и документов от соискателей продлится с 4 по 14 июня 2022 года.

По условиям средства гранта могут направляться на целый ряд различных расходов, например, на приобретение, строительство, капремонт, реконструкцию или модернизацию производственных объектов. Речь идет, в том числе, о подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и других лесных ресурсов. Бюджетные средства также разрешено тратить на приобретение спецтранспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов и контейнеров для транспортировки – всего того, что нужно для обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельхозпродукции и дикорастущих пищевых ресурсов. Кроме того, грант можно потратить на приобретение и монтаж оборудования для рыбоводной инфраструктуры и товарного рыбоводства, а также на погашение не более 20 процентов льготного инвестиционного кредита, взятого грантополучателем на развитие своего дела.

Максимальный размер гранта на один сельскохозяйственный потребительский кооператив установлен в сумме, не превышающей 70 миллионов рублей, но не более 60 процентов стоимости проекта грантополучателя. В некоторых случаях сумму гранта разрешено увеличивать до 80 процентов затрат получателя, но все равно он не должен превышать 70 миллионов рублей. Для сведения: ранее департамент сельского хозяйства сообщил, что в 2022 году объем субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов кооперативов, составит 8,04 миллиона рублей.

ИА «Орелград»