Орловскому бизнесу помогут с зарплатами

Специальные субсидии будут выделены работодателям из областного бюджета.



Правительство Орловской области в рамках исполнения распоряжения правительства страны утвердило перечень мероприятий, направленных на снижение напряженности на региональном рынке труда. Одной из них станет предоставление субсидий работодателям. Бюджетные деньги будут выдавать в качестве возмещения затрат на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения.

В данном случае такими рисками будут считаться введение режима неполного рабочего времени, простой, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы и «проведение мероприятий по высвобождению работников». По сути, казна возьмет на себя как минимум часть расходов на зарплату таким сотрудникам — в сумме, равной величине минимального размера оплаты труда, установленного в РФ, увеличенном на сумму фактически выплаченных страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Результатом предоставления субсидий является достижение запланированной численности трудоустроенных на временные работы работников организаций, находящихся под риском увольнения. На 31 декабря текущего года их количество должно составить не менее 1155 человек. Отметим, что в отношении каждого отдельного работодателя значение результата предоставления субсидии устанавливается индивидуальным соглашением.

Работодатели должны будут сами подавать в профильный департамент заявки на получение мер господдержки. При этом у них должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, превышающая 300 тысяч рублей. Юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации и ликвидации, в отношении них не должна быть введена процедура банкротства, а деятельность работодателя не должна быть приостановлена. Если за субсидией обратится индивидуальный предприниматель, то чиновники проверят, является ли он действующим.

ИА «Орелград»