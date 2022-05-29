Профсоюзного активиста в Орле уволили незаконно?

Нарушенные трудовые права пришлось восстанавливать по суду.

Главный правовой инспектор труда Федерации профсоюзов Орловской области Сергей Лабутин помог восстановить в должности заместителя директора по методической работе спортивной школы олимпийского резерва «Русичи» Валентину Тахтамышеву. Об этом рассказала пресс-служба региональной Федерации профсоюзов (ФПОО). Сообщается, что Тахтамышева работает в «Русичах» с 2007 года. Неприятности у нее начались с приходом нового директора. Из сообщения следует, что она «стала чувствовать предвзятое отношение к себе со стороны руководителя», а 20 декабря 2021 года ее и вовсе уволили по сокращению штатов.

«При этом руководитель нарушил статью 374 Трудового кодекса, которая гласит, что перед увольнением заместителя председателя первичной профсоюзной организации работодатель обязан получить согласие в вышестоящем выборном профсоюзном органе, в данном случае — в областной организации профсоюза работников культуры. Однако такого запроса направлено не было», — пояснили в ФПОО.

Кроме того, по версии профсоюзов, директор спортшколы предлагал своему сокращаемому заму другие должности, но те явно не соответствовали ее квалификации. Отмечено и то, что большинство членов трудового коллектива встали на сторону Валентины Тахтамышевой и даже пришли защищать ее в суде. Позицию профсоюзной стороны в ходе судебного разбирательства поддержала и прокуратура.

«Более того, выслушав показания свидетелей, суд частным определением инициировал проверку соблюдения в спортшколе «Русичи» трудового законодательства в адрес государственной трудовой инспекцией Орловской области, — отметили в ФПОО. — В итоге Советский районный суд города Орла вынес решение о восстановлении Тахтамышевой в прежней должности и выплате среднего заработка за вынужденный прогул, а также о возмещении морального ущерба в сумме 30 тысяч рублей».

Уже на следующий после решения суда день «сокращенная» работница вернулась на работу. Однако точка в этом деле не поставлена, так как решение суда первой инстанции теперь обжалуется в апелляционном порядке. Дело будет повторно рассмотрено в Орловском областном суде.

ИА «Орелград»