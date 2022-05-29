В День России в Орле будут торговать поп-корном и фаст-фудом

Стали известны условия праздничной торговли в Детском парке.



Администрация Детского парка Орла утвердила условия организации праздничной торговли, намеченной на 12 июня. Напомним, этот день является общенациональным праздником, он известен как День России. В связи с этим в Детском парке будут выделены 15 мест для организации праздничной торговли. Так, 10 мест площадью по 4 квадратных метра каждое отведут для торговли разными товарами и пять мест площадью до 25 квадратных метров каждое – под точки общественного питания. Торговцам придется заплатить за право занять эти площадки.

Администрация парка уже утвердила перечень непродовольственных и продовольственных товаров для организации праздничной торговли. В него включены сувенирная продукция, изделия народного художественного промысла, игрушки и шары, кондитерская выпечка, но без кремовых начинок, кондитерские изделия в ассортименте (конфеты, карамель, печенье, вафли, жевательная резинка, поп-корн, сладкая вата и т.д.), безалкогольные напитки (соки, лимонад, минеральная вода и так далее) в промышленной упаковке, чай и кофе на розлив с применением разовой посуды.

Также разрешено торговать мороженым (при наличии морозильного оборудования) и кулинарной продукцией предприятий общественного питания при условии соблюдения требований СанПиН, в том числе шашлыками. Для жарки шашлыка торговцев обяжут использовать исключительно готовый древесный уголь и металлические шампуры. При оказании услуг общепита надо будет соблюдать ряд условий: иметь чистую сборно-разборную тентовую палатку, зонты, столы и стулья для посетителей; обеспечить обслуживающий персонал униформой, головными уборами и фирменными нагрудными знаками (бейджами).

Тем временем, администрация Орла издала постановление о повышении готовности ответственных лиц к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, недопущению и пресечению противоправных действий в период проведения праздничных мероприятий 12 июня. На особый режим работы будут переведены руководящие работники мэрии, он будет действовать с 18 часов 10 июня до 9 часов 14 июня. Организовать круглосуточное дежурство представителей руководящего состава на этот же период мэрия рекомендовала главам всех предприятий, организаций и учреждений Орла независимо от форм собственности.

ИА «Орелград»