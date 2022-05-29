Ведать строительством будет рабочая группа

Губернатор Клычков обновил условия реализации строительной программы.



Губернатор и председатель правительства Орловской области Андрей Клычков утвердил обновленный состав рабочей группы по управлению реализацией государственной программы «Развитие строительного комплекса». Руководителем группы назначен Алексей Субботин, возглавляющий также региональный департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. Именно это ведомство является ответственным исполнителем указанной программы. Кроме того, Субботин останется ее главным куратором.

Заместитель руководителя рабочей группы назначен Антон Чупахин, начальник областного управления дорожного хозяйства, секретарем – Алексей Скоркин, заместитель начальника облотдела реализации государственных строительных программ. В состав рабочей группы также включена Диана Мисюрина, консультант вышеуказанного отдела. К слову, чуть ранее господин Субботин утвердил уточненный годовой отчет об эффективности государственной программы «Развитие строительного комплекса Орловской области».

Согласно ему в 2021 году, когда программа только начала действовать, финансирование ее мероприятий составило 8,313 миллиона рублей, причем 8,23 миллиона из них поступило из федерального бюджета. За счет средств областного бюджета было выделено чуть менее 100 тысяч рублей, а местные бюджеты вообще ничего не вкладывали. Отметим, что не было вложено в нее и частных инвестиций, программа в прошлом году реализовывалась только за счет бюджетных источников.

В ее рамках запланировано два основных мероприятия – развитие строительного комплекса Орловской области в целом и развитие многоэтажного жилищного строительства в частности. Согласно правительственному отчету, в 2021 году запланированные значения были достигнуты в полном объеме. По итогам года организациями строительного комплекса и индивидуальными застройщиками было введено в эксплуатацию 308,3 тысячи квадратных метров жилья, что составляет 102,7 процента от установленного планового значения.

Упомянутая выше субсидия из федерального бюджета в размере 8,23 миллиона рублей была направлена на выплату компенсации застройщику за затраты, понесенные за технологическое присоединение к сетям теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения по одному объекту – дому на улице Кузнецова в Орле. Добавим, что некоторые мероприятия государственной программы в 2021 году не реализовывались в связи с отсутствием финансирования.

ИА «Орелград»