Число пострадавших от клещей выросло почти на треть

От укусов членистоногих пострадали уже более 100 детей.



В Орловской области заметными темпами растет количество граждан, пострадавших от нападений клещей. Об этом свидетельствуют данные мониторинга за заболеваемостью населения инфекционными болезнями, который проводят специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Они отслеживают статистику обращаемости граждан населения в лечебно-профилактические организации по поводу присасывания клещей. Именно на основании официальных данных и формируется статистика, хотя число тех, кто не жалуется медикам, тоже может быть довольно внушительным.

Тем не менее, согласно официальным данным за последнюю неделю в регионе был отмечен значительный прирост числа пострадавших. Так, в настоящий момент факты нападений клещей на человека зафиксированы на территории 16-ти муниципальных образований Орловской области. Неделей ранее таких муниципальных образований было 14. В медицинские организации на текущий момент обратились 308 пострадавших от укусов клещами граждан, тогда как неделей ранее таковых было 227. Число пострадавших детей за неделю выросло с 65-ти до 107-ми.

Мы уже сообщали, что в этом году на территории Орловской области зафиксирован один случай заболевания иксодовым боррелиозом. Болезнь была диагностирована у взрослого человека. К счастью, статистика не приросла за прошедшее время новыми фактами диагностирования заболеваний, передающихся с укусами клещей. Напомним, эндемичными для Орловской области также являются гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз и другие заболевания.

«В предстоящем сезоне на территории Орловской области планируется провести акарицидные обработки на площади 350 га, — сообщила также пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. — С начала сезона активности клещей проведены рекогносцировочные обследования на площади 205 га и акарицидные обработки на площади 157,3 га (Детский парк и Городской парк культуры и отдыха в Орле, Центральный парк и скверы города Ливны, территория Кривцовского мемориала в Болховском районе, территории санатория «Дубрава» и летних загородных и пришкольных оздоровительных учреждений — 45 га)».

ИА «Орелград»