Две тысячи орловцем разом получат электронные трудовые книжки

Почти 20 тысяч орловцев уже используют ЭТК.

Сразу две тысячи жителей Орловской области одновременно получат электронные трудовые книжки (ЭТК). Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Речь идет о подростках, которые начиная с 1 июня будут работать в экологических отрядах. Им предстоит впервые в жизни заключить трудовые договора с работодателем, и они сразу получат ЭТК.

Переход от привычных «бумажных» книжек начался в 2020 году, и почти 20 тысяч орловцев уже воспользовались этой возможностью.

«К преимуществам цифровой трудовой книжки, прежде всего, относится возможность быстро и удобно получать доступ к информации, имеющейся в документе, и контролировать правильность отражения сведений о трудовой деятельности. Высокий уровень безопасности и сохранности данных, а также полнота и точность информации о стаже упростят процедуру назначения пенсии», — рассказали в отделении Пенсионного фонда России по Орловской области.

ИА «Орелград»