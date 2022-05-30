Две тысячи орловцем разом получат электронные трудовые книжки

30.5.2022 | 19:00 Новости, Общество

Почти 20 тысяч орловцев уже используют ЭТК.

Сразу две тысячи жителей Орловской области одновременно получат электронные трудовые книжки (ЭТК). Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Речь идет о подростках, которые начиная с 1 июня будут работать в экологических отрядах. Им предстоит впервые в жизни заключить трудовые договора с работодателем, и они сразу получат ЭТК.

Переход от привычных «бумажных» книжек начался в 2020 году, и почти 20 тысяч орловцев уже воспользовались этой возможностью.

«К преимуществам цифровой трудовой книжки, прежде всего, относится возможность быстро и удобно получать доступ к информации, имеющейся в документе, и контролировать правильность отражения сведений о трудовой деятельности. Высокий уровень безопасности и сохранности данных, а также полнота и точность информации о стаже упростят процедуру назначения пенсии», — рассказали в отделении Пенсионного фонда России по Орловской области.

ИА «Орелград»

 

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