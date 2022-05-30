Эксперт посоветовал быть внимательнее с электронными подписями

Если подпись попадет в руки мошенника, может произойти неприятная ситуация.



Участники вебинара обсудили организацию работы по предоставлению ключей электронной подписи в налоговых органах Орловской области. В частности, начальник отдела информационной безопасности и информационных технологий Роман Калдаров пояснил, что бесплатную квалифицированную электронную подпись (КЭП) можно получить в любой налоговой инспекции области. Более того, для удобства жителей в инспекциях не так давно были установлены вендинговые аппараты по реализации сертифицированных токенов для хранения КЭП. То есть в случае отсутствия у заявителя сертифицированного токена, необходимого для получения КЭП, приобрести его можно в операционном зале.

Калдаров рассказал и о существующих рисках. Например, он призвал орловцев быть предельно внимательными с уже полученными ими электронными подписями. Эксперт пояснил, что КЭП является аналогом собственноручной подписи. Следовательно, она не только подтверждает личность человека, но и дает право ее обладателю совершать юридически значимые действия. Поэтому КЭП может стать целью мошенников. Если электронная подпись попадет в руки злоумышленника, тот может выдать себя за другого человека и подписать от его имени важные документы, в том числе заключить какие-то сделки.

Ранее ИФНС России по городу Орлу напомнила о том, что в соответствии с Федеральным законом №63-ФЗ усиленные квалифицированные электронные подписи, выпущенные коммерческими удостоверяющими центрами, действуют до срока окончания действия сертификата, но не позднее 1 января 2023 года. Для недопущения очередей в конце года при получении новой КЭП налоговики рекомендуют заблаговременно обращаться в Удостоверяющий центр ФНС России, в частности в городскую налоговую инспекцию.

Для экономии времени заявление на выпуск КЭП в Удостоверяющем центре ФНС России можно подать дистанционно из личных кабинетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо физического лица. Затем надо посетить лично налоговый орган для получения квалифицированного сертификата подписи. Для получения КЭП помимо носителя ключевой информации (токена) необходимо представить паспорт и СНИЛС.

ИА «Орелград»