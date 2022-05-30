Еще 1000 работников исчезло в Орловской области

В регионе продолжает сокращаться численность занятых в экономике граждан.



В Орловской области получила продолжение тенденция к сокращению количества работников, наметившаяся в последние годы. Отметим, что она идет параллельно с аналогичной тенденцией к уменьшению общей численности населения региона. По данным Орелстата, в январе-феврале 2022 года общая численность работников на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях всех форм собственности составила 198,3 тысячи человек. По сравнению с январем-февралем 2021 года она уменьшилась ровно на 2000 человек, или примерно на 1 процент.

«В феврале 2022 года в общей численности работающих на предприятиях 155,6 тысячи человек, или 78,4 процента составляли штатные (без учета совместителей) работники организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, — следует из сообщения Орелстата. — На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 6,2 тысячи человек (в эквиваленте полной занятости)».

Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в организациях (без субъектов малого предпринимательства) в феврале 2022 года составило 161,8 тысячи человек. Наибольшее количество работников в Орловской области зарегистрировано в сфере обрабатывающих производств, где трудятся 39,5 тысячи орловцев. Интересно, что на втором месте оказалось образование, в котором задействовано 29,5 тысячи работников. Третье место в негласном рейтинге занимает здравоохранение, дающее работу 22,3 тысячам орловцев. Для сравнения, в региональной торговле занято 21,4 тысячи работников, в АПК – 16,1 тысячи.

ИА «Орелград»