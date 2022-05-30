Еще один правозащитник будет отчитываться перед депутатами

Новая обязанность возложена на регионального бизнес-омбудсмена.



Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области теперь будет ежегодно представлять отчет о проделанной работе депутатам Орловского областного Совета народных депутатов. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента. До сих пор у бизнес-омбудсмена такой обязанности не было, хотя она имеется у двух других бюджетных правозащитников. По сути, в местной законодательной базе существовал правовой пробел, который был устранен в ходе прошедшей сессии облсовета.

«Документ разработан в целях урегулирования процедуры рассмотрения Орловским областным Советом доклада о результатах деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области, — пояснили в парламентской пресс-службе. — В частности, им закрепляется положение о том, что рассмотрение вышеуказанной информации будет осуществляться в порядке, установленном регламентом облсовета».

Указанным регламентом до сих пор было определено, что уполномоченные по правам человека и по правам ребенка представляют свои отчеты в течение трех месяцев после окончания календарного года. Теперь это предстоит делать и бизнес-омбудсмену, который до сих пор из регламента «выпадал». Напомним, данный пост в настоящий момент занимает Евгений Лыкин. Свой отчет о деятельности за 2021 год он презентовал несколько месяцев назад. Согласно ему, регулярно в 2021 году проводились совместные приемы прокурора области и уполномоченного.

В ходе этих встреч бизнесмены затрагивали различные вопросы, например, налогового контроля, получения лицензий, организации ярмарок на территории города Орла и другие. Значительная часть вопросов касалась законности действий и бездействия правоохранительных органов. «Имеет место практика прекращения уголовных дел в отношении субъектов предпринимательской деятельности, обратившихся на совместный прием к прокурору и уполномоченному Орловской области», — отметил Евгений Лыкин.

Основным составом преступления, по которому орловские предприниматели привлекаются к уголовной ответственности, остается мошенничество. Нередки случаи перевода гражданско-правовых споров в уголовную сферу. Данные обстоятельства негативно сказываются на инвестиционном климате региона, — считает правозащитник. Добавим, что в совокупности в 2021 году уполномоченный по защите прав предпринимателей и сотрудники его аппарата приняли участие в 297 заседаниях органов государственной власти, правоохранительных и контрольно-надзорных органов, организаций и объединений предпринимательского сообщества.

ИА «Орелград»