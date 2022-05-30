Киоски в Орле ждут своих хозяев

Вопрос о нестационарной торговле подняли в управлении ФАС.



Как уже рассказывал «Орелград», в управлении ФАС России по Орловской области прошло заседание ведомственного Общественного совета. Как уточнили в пресс-службе УФАС, среди прочего участники обсудили проблемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) и мобильных торговых объектов (МТО) на территории региона. Председатель Общественного совета Руслан Хахичев отметил, что в настоящее время ведется активная работа по проработке нормативно-правовой базы в области малой нестационарной торговли. По его словам, наиболее важными аспектами являются расширение мест размещения нестационарных торговых объектов и доступность торговых точек для покупателей.

Заместитель начальника управления экономического развития администрации Орла Алла Ашихмина подчеркнула, что власти города прилагают усилия для оптимизации нестационарной торговой сети. По ее словам, в областном центре утверждены 416 мест для размещения непередвижных и 182 места для размещения передвижных НТО. Сроки их размещения определяются условиями договоров, заключенных по результатам проведенных конкурсов. О свободных местах можно узнать на сайте мэрии. Согласно актуальным данным, в городе имеется возможность размещения киосков и павильонов по 26 адресам, передвижных объектов — по 46 адресам.

«Алла Ашихмина также отметила, что при размещении НТО допускаются нарушения условий заключенных договоров в части ассортиментного перечня, согласованного проекта внешнего вида, правил благоустройства и другие, — добавили в пресс-службе УФАС. — Самым серьезным нарушением является торговля в несанкционированных местах. Администрация города проводит контрольные мероприятия по соблюдению хозяйствующими субъектами условий договоров, правил благоустройства и выявлению нарушений схем размещения НТО».

ИА «Орелград»