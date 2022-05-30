Орловчанка взяла кредит по чужой фотографии

На снимке был запечатлен паспорт другого человека.



В Орловской области девушка получила наказание в виде обязательных работ за хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину. Обстоятельства совершенного преступления раскрыли следствие и суд в Малоархангельском районе. Как сообщает пресс-служба районного суда, преступление было совершено в самом конце 2021 года. В тот день подсудимая находилась в парке Победы города Малоархангельска.

Правоохранители выяснили, что у нее в телефоне имелась фотография паспорта местного жителя. Каким именно образом она там оказалась, увы, не уточняется. Однако известно, что это фото и натолкнуло девушку на преступную мысль. Она воспользовалась имевшимся у нее доступом к интернету и зашла на сайт микрофинансовой компании.

Девушка заполнила форму заявки на кредит, используя при этом паспортные данные другого человека. Эти данные, соответственно, она узнала по фотографии. При оформлении заявки подсудимая указала свою банковскую карту, на которую и были переведены деньги в рамках заключенного ей договора потребительского займа.

Всего мошенница выманила у микрофинансовой компании 14 тысяч рублей, возвращения которых кредитор потребовал не от нее, а от ничего не подозревавшего человека, на имя которого был оформлен договор. Кстати, для него указанная сумма оказалась значительной. Следствие и суд посчитали, что девушка заведомо не намеревалась исполнять обязательства перед МФК. К тому же она причинила потерпевшему значительный материальный ущерб. Малоархангельский районный суд вынес в отношении нее обвинительный приговор, назначив наказание в виде обязательных работ. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»