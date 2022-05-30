В Должанском районе состоялось открытие спортивных объектов и закрытие Всероссийских соревнований по самбо

28 мая в селе Кривцово-Плота Должанского района состоялся большой спортивный праздник: открылся комплекс спортивных объектов, а также прошло торжественное закрытие Всероссийских соревнований по самбо памяти подвига воинов-десантников 6-ой роты ВДВ. Почётными гостями стали Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, Губернатор Орловской области Андрей Клычков, Почётный гражданин Должанского района, генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, российский боксёр-профессионал, чемпион Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России по боксу, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Игр доброй воли Александр Поветкин.

Отметим, начало спортивному апгрейду Должанского района было положено в 2019 году, когда по инициативе Анатолия Якунина Кривцово-Плотский филиал Никольской средней школы стал частью большого всероссийского проекта «Самбо – в школы», и здесь открылся клуб «Русичи». В минувшие выходные к ним добавляется клуб бокса «Первая перчатка», многофункциональная спортивная площадка, тренажёрные комнаты (в отремонтированном здании интерната). Уже зимой на корте свои матчи проводила местная хоккейная команда, теперь прошли мини-футбольные баталии. В этот же день были выявлены сильнейшие в командном турнире по самбо. Первое место заняла команда «Орёл-1», II место – команда «Русичи» (село Кривцово-Плота) и III место – команда «Орёл-2».

В ходе торжественной церемонии за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в популяризацию и развитие физической культуры и спорта в Орловской области Почётными грамотами Орловского областного Совета народных депутатов были награждены: председатель Должанского районного Совета народных депутатов Владимир Марахин; тренер-преподаватель Кривцово-Плотского филиала бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района Орловской области «Никольская средняя общеобразовательная школа» Александр Харипончук.

Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов:

«Очень важно, что мы развиваем виды спорта, в которых заложен исконно русский национальный дух, которые формируют не только хороших спортсменов, но и достойных людей, патриотов нашей Родины, которые учат быть организованными и дисциплинированными, воспитывают силу воли и духа, развивают физические данные.

Хочу также отметить, что то, как преобразилось село – просто невероятно. Ребята получили уникальную возможность заниматься спортом в любое время года. И сегодня, когда Президент ставит цель довести долю горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом до 70 % к 2030 году, пример Кривцово-Плота нужно и важно брать на вооружение!».