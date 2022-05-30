В Орле поздравления с юбилеем принимает один из ведущих исследователей творчества писателей-орловцев

Леонид Музалевский и Михаил Вдовин лично поздравили Ларису Дмитрюхину.

Сегодня, 30 мая, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский и его первый заместитель Михаил Вдовин поздравили с юбилеем заместителя директора по научной работе Орловского объединённого государственного литературного музея И.С. Тургенева Ларису Дмитрюхину.

Именинница более полувека посвятила родному музею. Она заслуженно считается одним из ведущих просветителей и исследователей творчества писателей-орловцев. И сегодня от Орловского областного Совета народных депутатов ей была вручена Почётная грамота за многолетний и добросовестный труд и в связи с 75-летием со дня рождения.

Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов:

«Когда Михаил Васильевич сказал, что поедет Вас поздравить, я сразу же сказал, что мы поедем вместе. Как бы мы не были заняты, посчитал своим долгом отдать Вам дань уважения и поздравить в этот замечательный праздник! Вы воспитали столько талантливых учёных, экскурсоводов, людей, которые любят и воспевают орловский край! Спасибо Вам за это!

Искренне благодарим Вас и желаем, конечно же, в первую очередь здоровья! Оставайтесь ещё долгие и долгие годы рядом с нами. И радуйте нас своими знаниями и своим творчеством дальше».

Михаил Вдовин поблагодарил Ларису Александровну за то, что она по отношению и к работе и к людям, которые её окружают, остаётся добрым, порядочным и отзывчивым человеком, за верность выбранного пути. Он также отметил, что юбиляр – большой профессионал своего дела.

– Я считаю, что мне в жизни очень повезло, – после всех поздравлений сказала юбилярша. – 52 года назад я переступила порог нашего музея, тогда он был не такой большой, а гораздо меньше. Но этот шаг оказался решающим для всей моей жизни. Проведённые в стенах музея годы – это счастье, и счастье, что мне пришлось работать с замечательными людьми!