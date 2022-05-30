В Орле задержан буйный пациент скорой помощи, угрожавший медперсоналу

Предположительно, 40-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

40-летний житель Орла, который, скорее всего, находился в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош, находясь в карете скорой медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Несмотря на то, что у больного наблюдались клинические проявления хронического заболевания, он в агрессивной форме пытался отказаться от медицинской помощи. Устав от матерной брани и угроз применения физического насилия, медики нажали предусмотренную для таких случаев тревожную кнопку и вызвали бойцов Росгвардии.

В итоге, буйный пациент был передан полиции для дальнейшего разбирательства.

ИА «Орелград»