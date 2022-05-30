Закон о сиротах прошел первое чтение

Депутаты приняли за основу законопроект, внесенный профильным комитетом.



Орловский облсовет народных депутатов в первом чтении утвердил проект внесения поправок в региональный закон «О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей…». Он был внесен парламентским комитетом по образованию, спорту, культуре и туризму. Как сообщила пресс-служба регионального парламента, проектом закона было предложено наделить правительство Орловской области полномочием по определению порядка предоставления жилья по договорам найма детям-сиротам, в том числе по регламентации действий органов местного самоуправления по принятию решений о предоставлении жилья.

Соответствующие поправки вносятся в статьи 3 и 9 указанного закона. Согласно новой версии закона, детям-сиротам положено жилье общей площадью 33 квадратных метров в порядке, установленном правительством Орловской области. Если такое жилье предоставить им невозможно из-за конструктивных и технических параметров дома, то разрешается уменьшать указанную площадь не более чем на 5 квадратных метров или увеличивать ее не более чем на 12 квадратных метров.

Количество квартир, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в одном многоквартирном доме не должно превышать 25 процентов от общего количества квартир в этом доме. Исключение делается только для населенных пунктов с численностью жителей менее 10 тысяч человек, а также многоквартирных домов, количество квартир в которых составляет менее 10. Срок действия договора найма специализированного жилого помещения, предоставляемого ребенку-сироте, составляет пять лет. При этом договор в случае выявления определенных обстоятельств может быть заключен на новый пятилетний срок неоднократно по решению уполномоченного органа местного самоуправления. Порядок выявления таких обстоятельств также будет устанавливаться постановлением правительства Орловской области.

Тем временем, в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Орловской области состоялось рабочее совещание по вопросам обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в 2022 году. Как уточнили в пресс-службе ведомства, участники обсудили проблемные вопросы, возникающие при реализации закона Орловской области «О дополнительной социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

«Данный закон предусматривает оказание дополнительной социальной поддержки детям-сиротам в виде единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность на основании жилищного сертификата, что позволяет рассматривать варианты покупки жилья в любом муниципальном образовании, — отметили в пресс-службе УФССП. — Всего в текущем году в результате принятых мер 43 детям-сиротам предоставлено жилье в рамках исполнительных производств данной категории».

ИА «Орелград»