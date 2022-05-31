Баттл-перепляс устроят на «Троицких хороводах»

Стала известна программа традиционного фольклорного фестиваля.



XXIII Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском полесье» состоится 12 июня 2022 года, начало намечено на 14.00. Основные мероприятия состоятся на троицком лугу близ села Льгов, где народные гуляния традиционно проводились с 1626 года. Об этом сообщает Орловский областной центр народного творчества, выступивший одним из организаторов вместе с правительством Орловской области и региональным управлением культуры и архивного дела.

«В Орловской области «Троицкие хороводы» проводятся более 20 лет и уже стали «визитной карточкой» культурной Орловщины, — говорят в центре. — Главные цели праздника – возрождение и сохранение фольклорно-этнографических традиций черноземной зоны России, популяризация празднования Дня Святой Троицы».

Первое из запланированных мероприятий начнется в 8 часов 30 минут утра. Это будет праздничное богослужение, которое пройдет в храме Святой Живоначальной. Организаторы подготовили разнообразную творческую программу. В нее включена, в частности, реконструкция традиционного троицкого обряда «Завейся, Березка». Впервые на фэшн-подиуме будет представлена этно-коллекция (дефиле-контраст) и мастер-шоу «Орловский наряд» в рамках реализации проекта «ЭТНО-ЛЕТО: модный сезон». Кстати, проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На троицком лугу будет разбито традиционное русское подворье. Точнее, в состав «Русской деревни» войдут 27 подворий различных муниципальных образований Орловской области. В программе также: выставка народных промыслов и ремесел «Ремесленный посад», выставка изделий декоративно-прикладного искусства «Троицкий сувенир», локальные интерактивные площадки «Девичьи секреты» и «Орловская плясовая», «Этно-спорт» и «Казачья сторонушка», молодежный баттл-перепляс «Эх, разгуляйся русская душа!», детская развлекательная площадка «Сказочное Лукоморье» и многое другое.

«Кульминацией праздника станут выступления творческих коллективов на двух сценических площадках, представляющих аутентичный и стилизованный фольклор», — резюмируют организаторы.

ИА «Орелград»