Дмитрий Серегин: в Орле шесть лет нет ни одной реанимационной бригады скорой помощи

В автомобилях с надписью «Реанимация» ездят обычные бригады из врача и медсестры/медбрата.

Дмитрий Серегин, фельдшер и координатор орловского отделения профсоюза медиков «Действие», сообщил шокирующую информацию о том, что в Орловской области уже шесть лет нет ни одной реанимационной бригады скорой помощи.

Точнее, утверждает Серегин, одна бригада все же есть, но это бригада реанимации при ООКБ (МОПРА), которые занимаются либо эвакуацией тяжелобольных пациентов из одного учреждения в другое, либо выезжают на крупные техногенные катастрофы. То есть, на их помощь не могут рассчитывать орловцы, вызывающие скорую или службу спасения.

Что же касается желтых машин с надписью «Реанимация», то в них находятся обычные медицинские бригады с врачом и медсестрой или медбратом.

По словам медицинского работника, сложившаяся ситуация является прямым нарушением приказа Минздрава № 182, согласно которому одна реанимационная бригада должна обслуживать каждые 100 тысяч человек населения. Даже с учетом небольшой численности населения областного центра, Орлу, согласно закону, полагается иметь три бригады реанимации.

При этом, профсоюз «Действие» через депутатов от «Справедливой России» смогли пролоббировать внесение в бюджет денег на переобучение врачей скорой помощи на врачей-реаниматологов. К слову, их всего 20 человек. Однако, никаких действий региональный депздрав не предпринял.

В ответ на депутатский запрос Руслана Перелыгина, глава областного депздрава Станислав Шувалов ответил, что потребности по переобучению врачей в Орловской области отсутствуют.

«То есть в регионе с одной и самых высоких смертностей, где нет бригад реанимации, они НЕ НУЖНЫ.

И знаете, врачи, с которыми я разговаривал все как один утверждают, что ИХ ДАЖЕ НЕ СПРОСИЛИ, хотят ли они повысить свою квалификацию», — утверждает Дмитрий Серегин.

ИА «Орелград»