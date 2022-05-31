Дмитрий Серегин: в Орле шесть лет нет ни одной реанимационной бригады скорой помощи

31.5.2022 | 15:00 Важное, Медицина, Новости

В автомобилях с надписью «Реанимация» ездят обычные бригады из врача и медсестры/медбрата.

Дмитрий Серегин, фельдшер и координатор орловского отделения профсоюза медиков «Действие», сообщил шокирующую информацию о том, что в Орловской области уже шесть лет нет ни одной реанимационной бригады скорой помощи.

Точнее, утверждает Серегин, одна бригада все же есть, но это бригада реанимации при ООКБ (МОПРА), которые занимаются либо эвакуацией тяжелобольных пациентов из одного учреждения в другое, либо выезжают на крупные техногенные катастрофы. То есть, на их помощь не могут рассчитывать орловцы, вызывающие скорую или службу спасения.

Что же касается желтых машин с надписью «Реанимация», то в них находятся обычные медицинские бригады с врачом и медсестрой или медбратом.

По словам медицинского работника, сложившаяся ситуация является прямым нарушением приказа Минздрава № 182, согласно которому одна реанимационная бригада должна обслуживать каждые 100 тысяч человек населения. Даже с учетом небольшой численности населения областного центра, Орлу, согласно закону, полагается иметь три бригады реанимации.

При этом, профсоюз «Действие» через депутатов от «Справедливой России» смогли пролоббировать внесение в бюджет денег на переобучение врачей скорой помощи на врачей-реаниматологов. К слову, их всего 20 человек. Однако, никаких действий региональный депздрав не предпринял.

В ответ на депутатский запрос Руслана Перелыгина, глава областного депздрава Станислав Шувалов ответил, что потребности по переобучению врачей в Орловской области отсутствуют.

«То есть в регионе с одной и самых высоких смертностей, где нет бригад реанимации, они НЕ НУЖНЫ.

И знаете, врачи, с которыми я разговаривал все как один утверждают, что ИХ ДАЖЕ НЕ СПРОСИЛИ, хотят ли они повысить свою квалификацию», — утверждает Дмитрий Серегин.

ИА «Орелград» 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования