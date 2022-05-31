Доступность отдыха внутри страны оценят со слов граждан

Орловцев призвали принять участие в опросе о внутреннем туризме.



Как сообщается на сайте правительства Орловской области, жители региона могут принять участие в социологическом опросе, который проводят совместно координационный центр правительства страны и Общероссийский народный фронт. Заполнить анкету можно на официальном сайте этой общественной организации. «Опросная форма направлена на сбор данных по обратной связи от граждан в части туристических услуг, в частности, о доступности отдыха в России для путешественников в 2022 году», — уточняет пресс-служба губернатора.

Тем временем власти Орловской области обнародовали рейтинг популярности различных видов и направлений въездного и внутриобластного туризма. Он выглядит следующим образом: культурно-познавательный туризм – 43 процента, природно-экологический туризм – 35 процентов, лечебно-оздоровительный туризм – 7 процентов, деловой туризм – 5 процентов, паломнический туризм – 4 процента, событийный туризм – 3 процента, спортивный туризм – 2 процента и сельский туризм – менее 1 процента.

Из списка видно, что наименее популярным и, следовательно, наименее развитым в Орловской области является сельский туризм, занявший последнее восьмое место в рейтинге. Впрочем, уже в ближайшее время ситуация может измениться. На днях областные власти объявили о старте конкурсного отбора проектов на предоставление грантов «Агротуризм». Как уточнили в пресс-службе губернатора, он проводится в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минсельхоза РФ. Для участия в конкурсе необходимо представить заявку и конкретный проект развития сельского туризма с его последующей презентацией.

По оценкам экспертов, Орловская область обладает существенным потенциалом для развития туризма. В отрасли работает 10 туроператоров, 125 туристских агентств, 37 гостиничных хозяйств, четыре санатория, а также целый ряд детских оздоровительных центров и туристских баз. Общий номерной фонд составляет порядка 1709 номеров, рассчитанных на одновременный прием около 3500 человек.

Въездной поток в город Орел формируют как туристы, приехавшие целенаправленно в город, так и «транзитные» туристы (Орел имеет удобное расположение на федеральной трассе E-95 (М-2) Москва – Симферополь), останавливающиеся в орловских гостиницах и интересующиеся туристскими объектами Орловской области. В список исторических населенных пунктов России включено семь городов: Орел (1566 год основания), Мценск (1146 год), Новосиль (1155 год), Ливны (1177 год), Болхов (1556 год), Дмитровск (1711 год) и Малоархангельск (1778 год). В регионе работает целый ряд областных, муниципальных и частных музеев, федеральный музей-заповедник «Спасское-Лутовиново», четыре театра, а также национальный парк «Орловское полесье».

ИА «Орелград»