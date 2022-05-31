Михаил Вдовин пришел проверить ремонтные работы, но никого не застал

31.5.2022 | 17:00 Новости, Политика, Строительство

Ремонты моста к «Светлой жизни», а также близлежащих дворовых территорий заброшены.

Первый замред областного парламента Михаил Вдовин посетил место проведения ремонтных работ рядом с парком «Ботаника», а также — близлежащих дворовых территорий, но не застал на месте ни одного рабочего. Об этом депутат сообщил на своей странице в социальной сети VK.

Местные жители сообщили парламентарию, что последнюю неделю неделю рабочие вообще не появлялись.

«Во дворах, тоже нет активности строителей, на одном объекте, контракт расторгнут, заключается новый. Во втором дворе проведены подготовительные работы для укладки бордюра. Но на объекте так же строителей не обнаружил. С такими темпами работ, есть вероятность, что объекты не будут сданы в срок», — резюмировал Вдовин.

Информацию о происходящем Михаил Вдовин направил мэру города Орла.

ИА «Орелград»

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