На подъезде к Орлу «Шкода» врезалась в земляной вал, три человека пострадали

31.5.2022 | 11:34 Новости, Происшествия

Госпитализирован 82-летний пенсионер.

На подъезде к Орлу водитель «Шкода» столкнулась с автомобилем «Лада Калина» и врезалась в земляной вал. Пострадали водитель и два пассажира.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, вчера в 22.50 водитель автомобиля «Лада Калина» ехал из Орла в направлении Москвы. В трех километрах от города произошло столкновение со «Шкодой», которая ехала попутно справа. Водитель иномарки потерял управление, вылетел в кювет, после чего наехал на препятствие.

Травмы получили 40-летний водитель, 82-летний мужчина и 78-летняя женщина. Сообщается, что пожилому пассажиру потребовалась госпитализация.

ИА «Орелград»

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