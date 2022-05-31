Орловцев предупреждают о новой мошеннической схеме

Аферисты предлагают людям проверить, не попали ли его персональные данные в руки третьих лиц.

Банк России сообщил о новой фишинговой схеме, которую применяют мошенники, чтобы заполучить деньги доверчивых граждан. Жертвами новой схемы могут стать жители любого региона, включая Орловскую область.

Суть схемы заключается в том, что человеку предлагают узнать, не попали ли к третьим лицам данные о его банковских картах или счетах. Чтобы это сделать, нужно получить по электронной почте (или в мессенджерах и смс-сообщениях) ссылку на сайт, который, якобы, осуществляет проверку.

На самом деле, вероятность хищения средств появляется так раз после того, как доверчивый гражданин перешел на сайт и ввел там свои персональные данные. Именно в этот момент злоумышленники получают возможность перечислить деньги себе.

«В действительности сайтов, на которых можно проверить факт утечки банковских сведений, не существует. Помните, что ни в коем случае не стоит вводить свои персональные данные и данные своего счета или карты – номер, срок действия, проверочный код с оборотной стороны – на сомнительных сайтах. Также не следует переходить по ссылкам из подозрительных электронных писем или СМС-сообщений», – поясняет эксперт отдела безопасности орловского отделения Банка России Александр Наместников.

Отметим, что на сайте Банка России появился специальный раздел, в котором людям рассказывают о наиболее распространенных мошеннических схемах, включая последние «новинки» — «Противодействие мошенническим практикам».

ИА «Орелград»