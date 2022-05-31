Орловский облсуд ужесточил приговор экс-начальнику Шаховской колонии

Плюсом к сроку добавились штраф в 750 тысяч рублей и лишение звания подполковника внутренней службы.

Орловский областной суд ужесточил наказание бывшему начальнику Шаховской колонии-поселения, который за 150 тысяч рублей позволил осужденному пользоваться мобильной связью и рассчитывать на содействие в оформлении условно-досрочного освобождения.

«Бывшему начальнику колонии назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя органов власти системы ФСИН России и других правоохранительных органов Российской Федерации, на срок 3 года.

Приговор был обжалован в апелляции стороной обвинения.

Государственный обвинитель, полагая мягким назначенное орловцу наказание, просил его усилить и дополнительно назначить штраф в размере тридцатикратной суммы взятки, а также лишить его специального звания» — рассказали в пресс-службе облсуда.

Суд частично согласился с доводами гособвинителя и назначил дополнительное наказание в виде штрафа, пятикратно превышающего сумму взятки, то есть — 750 тысяч рублей. Также осужденный был лишен звания подполковника внутренней службы.

Срок лишения свободы, при этом, остался прежним — четыре года.

ИА «Орелград»