Орловский облсуд ужесточил приговор экс-начальнику Шаховской колонии

31.5.2022 | 14:30 Закон и порядок, Новости

Плюсом к сроку добавились штраф в 750 тысяч рублей и лишение звания подполковника внутренней службы.

 

Орловский областной суд ужесточил наказание бывшему начальнику Шаховской колонии-поселения, который за 150 тысяч рублей позволил осужденному пользоваться мобильной связью и рассчитывать на содействие в оформлении условно-досрочного освобождения.

«Бывшему начальнику колонии назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя органов власти системы ФСИН России и других правоохранительных органов Российской Федерации, на срок 3 года.
Приговор был обжалован в апелляции стороной обвинения.

Государственный обвинитель, полагая мягким назначенное орловцу наказание, просил его усилить и дополнительно назначить штраф в размере тридцатикратной суммы взятки, а также лишить его специального звания» — рассказали в пресс-службе облсуда.

Суд частично согласился с доводами гособвинителя и назначил дополнительное наказание в виде штрафа, пятикратно превышающего сумму взятки, то есть — 750 тысяч рублей. Также осужденный был лишен звания подполковника внутренней службы.

Срок лишения свободы, при этом, остался прежним — четыре года.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования