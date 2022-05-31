Суд вынес решение о «драке» в провинциальном парламенте

Орловский депутат засудил коллегу за рукоприкладство.



В Орле судом удовлетворены требования известного местного бизнесмена и парламентария Игоря Рыбакова о защите чести, достоинства и деловой репутации. Подробности сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда города Орла, которым было рассмотрено гражданское дело по иску к Владимиру Строеву, также известному в Орле бизнесмену и парламентарию. Как уточнили в суде, причиной обращения с иском послужило неэтичное поведение депутата Строева на одном из заседаний горсовета, во время которого Строев «ударил» Рыбакова по голове.

«Кроме того, на следующей сессии горсовета Строев, высказываясь по вопросу своего некорректного поведения на предыдущем заседании, назвал Рыбакова «маленьким», сказав: «Мы маленьких не бьем!», — следует из сообщения пресс-службы. — Изучив представленные материалы, заключение лингвистической экспертизы, выслушав стороны, суд требования истца удовлетворил, обязав Строева принести Рыбакову публичные извинения, и взыскал с ответчика в счет компенсации морального вреда 2000 рублей. Решение не вступило в законную силу».

Напомним, в последние годы в парламенте Орла сессии проходят достаточно жарко. В 2021-м даже были внесены изменения в «Правила депутатской этики» и в регламент Орловского горсовета. В частности, заново была переписана статья 64. Согласно ей, выступающий в городском Совете не вправе нарушать правила депутатской этики — употреблять в своей речи грубые и некорректные выражения в адрес депутатов городского Совета и других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать ложную информацию, призывать к незаконным действиям.

«В случае нарушения «Правил депутатской этики» председательствующий предупреждает выступающего, а в случае повторного нарушения лишает его права выступления в течение всего дня заседания городского Совета, — гласит обновленная норма. — В случае нарушения «Правил депутатской этики» депутат городского Совета может быть также лишен права выступления на срок до одного месяца решением городского Совета, принимаемым большинством от числа присутствующих на заседании».

ИА «Орелград»