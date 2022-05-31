Торговлю водкой и вином под Орлом признали незаконной

Суд наложил на виновника крупный штраф и конфисковал продукцию.



Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению МО МВД России «Хотынецкое» к местной индивидуальной предпринимательнице. Бизнес-леди обвинили в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ. В обоснование заявленных требований полиция указала, что ИП допустила реализацию спиртосодержащей пищевой продукции крепостью от 11 до 40 градусов в нарушение положений федерального закона.

Из материалов дела следует, что бизнес-леди принадлежит небольшой сельмаг. Еще в июле прошлого года его с проверочной закупкой посетили сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Орловской области. Они задокументировали факт реализации бутылки водки «Калинка» емкостью 0,5 литра, которая была продана им в магазине всего за 100 рублей, то есть гораздо ниже минимальной цены, установленной в России на водку. После этого полицейские осмотрели подсобку магазина и обнаружили там десятки бутылок со спиртным. Судя по этикеткам, в основном это была водка различных известных торговых марок. Но было также и вино, в том числе в полимерных бутылках. Полиция заподозрила, что вся эта продукция, возможно, не отвечает требованиям безопасности потребителей.

Изъятая спиртосодержащая жидкость была направлена для проведения исследования в ЭКЦ УМВД России по Орловской области «с целью установления содержания в ней веществ, опасных для жизни и здоровья человека». На ИП составили протокол об административном правонарушении, от подписи в котором она, впрочем, отказалась. Только сейчас материалы проверки с выводами экспертов дошли до суда. На заседании был озвучен ответ регионального Управления Роспотребнадзора, поступивший в адрес МО МВД России «Хотынецкое». Из него следует, что изъятые у ИП спиртосодержащие жидкости являются непригодными для употребления и представляют опасность для здоровья и жизни человека при их употреблении.

Суд счел доказанным факт незаконной реализации водки и вина в сельмаге и решил привлечь индивидуального предпринимателя к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Также вынесено решение о конфискации сомнительной продукции и ее уничтожении. Всего должно быть уничтожено почти 140 бутылок с опасным для здоровья спиртным.