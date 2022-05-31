В Орловском облсовете наградили волонтеров

Леонид Музалевский и Михаил Вдовин наградили орловцев за многолетний добросовестный труд.

31 мая в Орловском областном Совете народных депутатов состоялась торжественная церемония награждения волонтёров. Почётные грамоты и Благодарности регионального парламента вручил Председатель областного Совета Леонид Музалевский и его первый заместитель, руководитель Волонтёрского центра «Единой России» в Орловской области Михаил Вдовин.

За многолетний и добросовестный труд, большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и в связи с 70-летием со дня рождения Почётной грамотой регионального парламента награждена Наталья Лейзерова, которая большую часть своей жизни посвятила работе с детьми, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, внесла большой вклад в развитие добровольческой (волонтёрской) деятельности..

За добросовестный труд, большой вклад в развитие добровольческой (волонтёрской) деятельности Почётной грамотой Орловского областного Совета награждены учителя средней общеобразовательной школы № 49 имени 5-ой Орловской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии города Орла:

Светлана Антонова – учитель начальных классов;

Елена Карцова – учитель информатики;

Владимир Марушко – учитель физической культуры;

Елена Филимонова – учитель географии.

За достижения в добровольческой (волонтёрской) деятельности, активную общественную работу Благодарность Орловского областного Совета народных депутатов объявлена:

Анастасии Ашихминой – студентке «Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева»;

Александру Белику – студенту «Орловского техникума агротехнологий и транспорта»;

Тимофею Боварю – студенту «Орловского государственного аграрного университета имени Н.В. Парахина»;

Анастасии Бубновой – студентке «Орловского реставрационно-строительного техникума»;

Никите Горбатову – студенту «Орловского техникума агротехнологий и транспорта»;

Василию Ефимову – индивидуальному предпринимателю;

Дмитрию Жарикову – студенту «Орловского техникума агротехнологий и транспорта»;

Ангелине Захарченко – студентке «Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева»;

Алексею Клименко – студенту бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской области «Орловский автодорожный техникум»;

Никите Клюваеву – студенту федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина»;

Надежде Кумме – студентке бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской области «Орловский реставрационно-строительный техникум»;

Валерии Лемешевой – члену Орловского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»;

Ирине Павловой – методисту студенческого педагогического отряда «Фортуна» Орловского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»;

Алексею Потемкину – студенту «Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева»;

Максиму Сафонову – студенту «Орловского техникума агротехнологий и транспорта»;

Валерию Семину – студенту «Орловского техникума агротехнологий и транспорта»;

Алексею Сиротину – студенту «Орловского техникума агротехнологий и транспорта»;

Илье Хоромецкому – куратору педагогического направления Орловского регионального отделения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»;

Кириллу Цыбину – студенту «Орловского техникума агротехнологий и транспорта»;

Артёму Чудакову – студенту «Среднерусского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;

Дмитрию Швецову – студенту «Орловского техникума агротехнологий и транспорта»;

Савелию Юдинцеву – студенту «Орловского техникума агротехнологий и транспорта».

За вклад в развитие добровольческой (волонтёрской) деятельности Благодарность волонтёрского центра партии «Единая Россия» объявлена:

Виктории Аржаных – обучающейся средней общеобразовательной школы № 50 г. Орла;

Анастасии Касибиной – обучающейся средней общеобразовательной школы № 50 г. Орла;

Софии Луневой – обучающейся средней общеобразовательной школы № 50 г. Орла.

Также слова благодарности в этот день прозвучали в адрес Веры Ашурковой – специалиста-эксперта автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских инициатив Орловской области за неравнодушие и активную волонтерскую работу.

Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов:

«Сегодня в этом зале собрались люди разных поколений и должностей, которых объединяет одно – неравнодушие к происходящему и к людям, нуждающимся в поддержке и помощи.

С каждым годом волонтёрское движение становится всё более мощной силой, и происходит это, в первую очередь, благодаря таким людям как вы! Ведь ваш труд благороден по своей сути, ваш труд востребован, и, я убеждён, что ваш пример вдохновит ещё сотни и, не побоюсь, тысячи наших граждан!

Как сказал однажды наш Президент Владимир Владимирович Путин, «волонтёрство – один из важнейших стимулов и инструментов для самореализации любого человека. Это и смысл жизни вообще – когда помогаешь даже тем людям, которых ты может быть и не знаешь, но которые нуждаются в твоей поддержке – и получаешь от этого удовлетворение». И это правда!

Дорогие друзья! Пусть ваш пример будет показателен для всех. Пусть ваши сердца всегда будут открыты добру, пусть ваша жизненная энергия не угаснет, а благородство не знает границ!

Оставайтесь всегда настоящим примером доброты, человечности и бескорыстия! Ещё раз спасибо!».

Михаил Вдовин, первый заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов:

«Мы в Волонтёрском Центре активно работали в период пандемии и теперь работаем по гуманитарной направленности. Ежедневно мы оказываем помощь в формировании грузов для отправки нашим военнослужащим на передовой. Особенно хочу отметить работу ребят, которые, несмотря на юный возраст, делают огромное дело. И когда наш Президент спросил волонтёров: Почему вы это делаете, волонтёры ответили, что когда один раз попробуешь, когда увидишь благодарность не на словах, а в глазах, потом больше не можешь остановиться. Спасибо всем ребятам, что, несмотря на молодость, так ответственно подходят к делу и гражданскому долгу».

В торжественном мероприятии также приняли участие заместитель Председателя областного Совета Лариса Удалова, депутаты Ирина Гоцакова и Иван Устинов.