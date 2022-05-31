Жителям региона придется рассказать о планах на детей

Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения пройдет в Орловской области.



Как сообщает Орелстат, довольно необычное мероприятие пройдет в Орловской области в период с 7 по 23 июня 2022 года. Его проводит Федеральная служба государственной статистики. Это будет выборочное наблюдение репродуктивных планов населения, которое проводится во исполнение постановления правительства РФ. В рамках указанного постановления власти ведут мониторинг экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения.

В Орловской области обследованию подлежат 105 домохозяйств, в том числе 60 в Железнодорожном и Советском районах города Орла, а также в городах Ливны и Мценск. Еще 45 домохозяйств будут обследованы в сельской местности – в поселке Ямской Выгон Ливенского района, деревне Анахино Мценского района и селе Альшань Орловского муниципального округа. Статистики заверили, что адреса были отобраны случайным образом. К слову, по всей России наблюдением будет охвачено 15 тысяч домохозяйств.

«По результатам обследования планируется получить информацию об изменениях в репродуктивном поведении населения, — пояснили в Орелстате. — Это позволит оценить эффективность существующих мер государственной поддержки семей с детьми и разработать дополнительные меры государственной поддержки, позволяющие семьям иметь желаемое число детей».

Случайным образом отобранные дома посетят интервьюеры Орелстата. Они проведут личный опрос респондентов — членов домашних хозяйств — по месту их проживания. Важно помнить, что перед проведением опроса интервьюер обязан предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, а также проинформировать о целях своего визита и задачах федерального наблюдения.

ИА «Орелград»