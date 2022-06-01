Амчанин в присутствии невесты до смерти забил свою бабушку

В Орловской области суд поставил точку в деле о лишении жизни.



Орловский областной суд в апелляционной инстанции оставил без изменения обвинительный приговор, вынесенный судом Мценского района в отношении местного жителя. Молодого человека признали виновным по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Жертвой подсудимого стала его собственная бабушка.

Как пояснили в пресс-службе Мценского райсуда, молодой человек был нетрезв, когда вступил в словесный конфликт со своей бабушкой. В ходе ссоры он перешел моральную черту и принялся избивать пожилую женщину. На ее крики из соседней комнаты вышла сожительница подсудимого. Она стала невольной свидетельницей преступления. Позже девушка рассказала, что когда она зашла в комнату, бабушка лежала на полу, а внук избивал ее ногами. Девушка оттолкнула своего кавалера от жертвы, но, к сожалению, было уже поздно. Избитая женщина потеряла сознание. Вызванная «скорая» отвезла пострадавшую в больницу, где ее тут же поместили в отделение реанимации. Спустя несколько дней она скончалась, причиной смерти стали полученные ею травмы. Бабушка успела при этом рассказать сотрудникам полиции, что ее избил внук.

«В совершенном преступлении осужденный признался, о чем написал соответствующее заявление в полицию, — сообщает пресс-служба Мценского райсуда. — В суде свою вину и данную органами предварительного расследования квалификацию его действий не оспаривал. Наказание виновному назначено с учетом характера, степени общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории особо тяжких преступлений».

Судом были учтены все смягчающие и отягчающие вину обстоятельства, состояние здоровья виновного, его личность, а также влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Кстати, виновный ранее был судим и привлекался к административной ответственности. В результате он получил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В суде отметили, что максимальное наказание в рамках примененной статьи составляет до 15 лет лишения свободы. Несмотря на это, адвокаты посчитали приговор слишком суровым. Государственный обвинитель считал приговор законным и обоснованным, просил в удовлетворении апелляционных жалоб стороны защиты отказать, приговор оставить без изменения, что и было сделано апелляционной инстанцией.

ИА «Орелград»