Более 8000 пачек табака изъяли на Орловщине

Сомнительный товар продавался с нарушением законодательных требований.



Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало данные о проведенных проверках по соблюдению требований так называемого антитабачного закона. Напомним, что ограничения введены не только к условиям продажи табачных изделий, но и к местам их потребления. Сообщается, что всего в 2021 году управлением было проведено 123 контрольно-надзорных мероприятия. Проверки коснулись как традиционной табачной продукции, так и курительных смесей. Было проведено и девять контрольных закупок, а всего проверено 348 объектов.

«Изъято из оборота 8415 пачек табачных изделий, — говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора. — Следует отметить, что 8232 пачки табачных изделий были изъяты по причине нарушения порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия. Стоимость изъятых изделий составила 451,13 тысячи рублей».

Выявлялись и другие нарушения законодательства в сфере оборота табака. Например, фиксировались факты продажи сигарет подросткам, торговли табаком на расстоянии менее 100 метров от ближайшей границы школьной территории. Торговые точки нарушали требования об информировании покупателей, а у входов в торговые объекты, порой, не устанавливались знаки о запрете курения табака. В целом за выявленные нарушения было возбуждено 170 административных дел и вынесено 161 постановление об административном наказании. Общая сумма штрафов, наложенных на виновников, превысила 524 тысячи рублей. По решениям судов 5,76 тысячи пачек табачной продукции было конфисковано – речь идет о сигаретах, ввезенных в Россию без акцизных марок и средств идентификации. Стоимость конфискованной продукции составила 296,5 тысячи рублей.

ИА «Орелград»