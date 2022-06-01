Более восьми тысяч орловских школьников отдохнут в «детских трудовых лагерях»

1.6.2022 | 17:00 Новости, Образование, Общество

В бюджете Орла на отдых школьников заложено 43,7 млн рублей.

Тысячи орловских школьников проведут часть каникул в трудовых объединениях, направленных на обеспечение летней занятости детей. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Это трудовые объединения школьников на бесплатной основе по оказанию помощи в уборке при ремонте школьных помещений, восстановлению школьной мебели, благоустройству и озеленение пришкольных участков, для оказания помощи школьным библиотекам, педотряды из числа старшеклассников для организации досуговых мероприятий в пришкольных лагерях»,- рассказал Сергей Шаров, начальник управления образования, физической культуры и спорта администрации Орла.

Сообщается, что на заманчивое предложение откликнулись родители 8 200 детей. Помимо трудовых объединений, детям традиционно доступны еще два формата оздоровительного отдыха: отдых в загородных оздоровительных учреждениях и отдых в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием.

Для обеспечения этих направлений в городском бюджете заложено 43,7 млн рублей.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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