Более восьми тысяч орловских школьников отдохнут в «детских трудовых лагерях»

В бюджете Орла на отдых школьников заложено 43,7 млн рублей.

Тысячи орловских школьников проведут часть каникул в трудовых объединениях, направленных на обеспечение летней занятости детей. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Это трудовые объединения школьников на бесплатной основе по оказанию помощи в уборке при ремонте школьных помещений, восстановлению школьной мебели, благоустройству и озеленение пришкольных участков, для оказания помощи школьным библиотекам, педотряды из числа старшеклассников для организации досуговых мероприятий в пришкольных лагерях»,- рассказал Сергей Шаров, начальник управления образования, физической культуры и спорта администрации Орла.

Сообщается, что на заманчивое предложение откликнулись родители 8 200 детей. Помимо трудовых объединений, детям традиционно доступны еще два формата оздоровительного отдыха: отдых в загородных оздоровительных учреждениях и отдых в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием.

Для обеспечения этих направлений в городском бюджете заложено 43,7 млн рублей.

ИА «Орелград»