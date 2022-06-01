Из Курска и Орла вывезли более миллиона тонн зерна

Подведены итоги работы специалистов в области внутреннего карантина растений.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провело публичные обсуждения результатов своей правоприменительной практики за первый квартал 2022 года. Как уточнили в пресс-службе ведомства, мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи, его провел руководитель ведомства Евгений Черный. Он подчеркнул, что в условиях моратория на проведение проверок деятельность ведомства сосредоточена на профилактике правонарушений. Тем не менее, результаты надзора заслуживают внимания.

Так, из карантинных фитосанитарных зон Орловской и Курской областей за отчетный период времени было вывезено в другие регионы 1,26 миллиона тонн подкарантинной продукции. На эти грузы в целом было оформлено 35 167 карантинных сертификатов. В 574 случаях в 19,7 тысячах тонн продовольственного и фуражного зерна были выявлены семена карантинного сорного растения, а именно повилики. «Засоренное зерно направлено на перерабатывающие предприятия, включенные в Реестр подкарантинных объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности», — отметили по этому поводу в ведомстве.

В целом в первом квартале текущего года в сфере внутреннего карантина растений было проведено 157 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 95 внеплановых. По результатам выявленных нарушений было составлено 516 административных протоколов. На нарушителей наложили штрафы на общую сумму 368,3 тысячи рублей. Кроме того, было выдано 35 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований закона и 15 предписаний об устранении выявленных нарушений. «В целях профилактики совершения правонарушений проведено 353 профилактических мероприятия, — следует из информации ТУ Россельхознадзора. — Ведется активная работа по пропаганде знаний в области карантина растений».

ИА «Орелград»