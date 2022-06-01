Клычков переписал программу капремонта

Губернатор утвердил новые параметры приведения МКД в порядок.

Глава Орловской области Андрей Клычков распорядился о внесении изменений в постановление об утверждении краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в 2021-2023 годах. В частности, в новой редакции изложены ожидаемые результаты реализации краткосрочного плана, а также параметры финансирования. Всего теперь планируется проведение капитального ремонта 542 многоквартирных домов, в том числе 251 дома в 2022 году и 200 домов в 2023 году — в порядке очередности.

Общий объем финансирования краткосрочного плана, образованный за счет взносов собственников на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, теперь составляет 3,721 миллиарда рублей. Судя по программе, в 2021 году уже было израсходовано 387,64 миллиона рублей. В 2022 году на капремонт планируется потратить 1,569 миллиарда рублей, в 2023 году – 1,764 миллиарда. Наиболее масштабные работы должны быть проведены в Орле. На территории областного центра запланирован капремонт 294 многоквартирных домов общей площадью 1 952 840,72 квадратных метра. Стоимость этих работ оценивается в 2,48 миллиарда рублей.

В городе Ливны в рамках краткосрочного регионального плана предусмотрено проведение ремонта 47 многоквартирных домов общей площадью 199 725,88 квадратных метра. Стоимость работ составит 233,677 миллиона рублей. В городе Мценске предстоит привести в порядок 38 зданий общей площадью 213 280,9 «квадратов», на что будет потрачено 414,974 миллиона рублей. В целом план капремонта на 2021-2023 годы охватывает дома, расположенные на территории 25-ти муниципальных образований Орловской области.

Как уже писал «Орелград», в середине мая в стенах областной прокуратуры прошло межведомственное совещание по вопросам законности в сфере реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов. Его провел прокурор Орловской области Алексей Тимошин. Было отмечено, что в регионе выявлялись факты нарушения сроков организации конкурсных процедур, необоснованного переноса срока проведения капремонта на более поздний, ненадлежащей оплаты органами местного самоуправления взносов на капремонт, а также отсутствия контроля за ходом и качеством работ.

«Несмотря на недостаточность финансирования, должным образом не ведется работа по взысканию дебиторской задолженности по взносам на капитальный ремонт, ее размер составляет 530 миллионов рублей, — сообщает прокуратура региона. — До настоящего времени не завершен ремонт пяти многоквартирных домов по плану капитального ремонта 2018-2020 годов. Остается на контроле вопрос ввода в эксплуатацию лифтового оборудования в домах, в которых запланирован его ремонт».

ИА «Орелград»