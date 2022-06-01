Московские троллейбусы МУП «ТТП» доехали до суда

Транспортное предприятие задолжало крупную сумму за сопровождение машин.



Арбитражный суд Орловской области рассмотрел исковое заявление муниципального унитарного предприятия «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» к другому орловскому МУПу — «Трамвайно-троллейбусному предприятию». Речь шла о взыскании 1,1 миллиона рублей. В своем иске «Спецавтобаза» указала, что такую сумму ответчик задолжал по договору на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом.

Как следует из материалов дела, договор был заключен в середине декабря 2021 года. В роли заказчика выступило МУП «ТТП». «Спецавтобаза» в качестве исполнителя взяла на себя обязательства по организации перевозки десяти низкопольных троллейбусов из Москвы в Орел. Машины должны были быть доставлены в областной центр до 31 декабря 2021 года. Стоимость перевозки одного троллейбуса была определена сторонами в 110 тысяч рублей. Соответственно, за десять машин требовалось заплатить 1,1 миллиона.

«Спецавтобаза» свои обязательства по договору выполнила. По условиям, деньги она должна была получить в течение 30 календарных дней с момента поставки последнего из троллейбусов. Однако до сих пор заказчик со своим деловым партнером не расплатился. В своем отзыве МУП «ТТП» наличие долга признало, но указало, что «неисполнение условий договора в установленный срок связано с систематическими задержками в бюджетном финансировании, не возмещением в полном объеме расходов предприятия по перевозке льготной категории граждан из бюджета на протяжении ряда лет».

Также предприятие пожаловалось на то, что городские власти устанавливают тарифы на проезд «с отступлением от метода экономически обоснованных затрат». Нашлись и другие причины, в том числе, кредиторская задолженность и убыточность МУП «ТТП», неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в Орле и даже закрытие для движения транспорта «Красного моста». Все это вкупе привело к уменьшению пассажиропотока, из-за чего доход МУПа резко снизился. Предприятие понесло большие финансовые потери и не смогло в оговоренный срок расплатиться со «Спецавтобазой». Суд доводы ответчика учел, но иск удовлетворил в полном объеме и обязал «Трамвайно-троллейбусное предприятие» целиком погасить долг.

ИА «Орелград»