Народный фронт призвал взять фонд капремонта под контроль КСП

Активисты призывают проверить, почему план по капремонту ни разу не был выполнен.



Орловское отделение Народного фронта выступило с резким заявлением: оно настаивает на «необходимости ежегодной проверки работы фонда капитального ремонта региона контрольно-счетной палатой». Поводом задуматься о проведении таких проверок стало недавнее резкое повышение размера взносов на капремонт. Напомним, чиновники оправдывали это решение многочисленными экономическими обстоятельствами. Однако общественники, считают, что «причина повышения взносов за капремонт для населения – в некорректной работе фонда».

«На протяжении последних семи лет организация ни разу не выполнила план по ремонту многоквартирных домов (МКД), — говорится в заявлении регионального отделения ОНФ. — Эксперты Народного фронта отметили, что оставшиеся без ремонта дома регулярно переносятся в новый список на будущий год. В итоге средства, выделенные на проведение краткосрочного капитального ремонта, полностью не осваиваются. В отдельные годы в конце отчетного периода до 1 миллиарда рублей взносов на капитальный ремонт оставались лежать на счетах без освоения».

И вот тут у активистов возникают вполне логичные опасения. Они напоминают, что в прошлом году инфляция в России превысила 8 процентов. В этом году на фоне осложнения геополитической ситуации инфляция растет гораздо более заметными темпами. Уже сейчас в Орловской области она составляет почти 13 процентов, а по итогам года может достичь отметки в 18-23 процента. В ОНФ опасаются, что на фоне роста цен капитальный ремонт рискует не дойти и до половины запланированных домов.

«Например, в 2016-2017 годах не был выполнен ремонт 139 домов из 273, в 2018 году был запланирован ремонт 245 домов, а завершился лишь в 178, в 2019 году запланировано 200 – отремонтирован 171 дом, — говорят в ОНФ. — В 2020 году были выполнены работы по проведению капитального ремонта в 239 домах из 349. За 2021 год был отремонтирован 91 многоквартирный дом, однако первоначально было запланировано 400».

За семь лет не отремонтированных домов из краткосрочного плана накопилось огромное количество, — считают в ОНФ. Оставшихся средств на проведение их ремонта сейчас оказалось недостаточно и из-за ежегодной инфляции, а также из-за повышения стоимости стройматериалов. Активисты напоминают, что размер взноса на капремонт был поднят на 40 процентов. «В итоге получилось, что граждане вынуждены теперь платить больший взнос из-за того, что в предыдущие годы фонд капремонта не смог справиться с выполнением ежегодных краткосрочных планов ремонта МКД», — уверены общественники. Критике они подвергли и качество проводимых работ.

«Мы настаиваем на необходимости ежегодной проверки работы фонда капитального ремонта контрольно-счетной палатой. Соответствующее обращение мы уже отправили. Если вовремя необходимых мер не принять, то очередного повышения тарифов не миновать», – заявил член регионального штаба Народного фронта Юрий Власов.

ИА «Орелград»