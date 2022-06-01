Незаконно прописанных московских детей обнаружили под Орлом

Мать использовала «трюк с пропиской» ради получения социальных выплат.



Суд кассационной инстанции оставил без изменения решение Мценского районного суда, в соответствии с которым истцу было отказано в признании решения о приостановлении ежемесячных выплат за проживание в «чернобыльской зоне» незаконным. Подробности сообщили в пресс-службе Мценского райсуда. Иск подала мать четверых несовершеннолетних детей. Она оспорила решение пенсионного органа о приостановлении ежемесячных выплат за проживание в зоне с льготным социально-экономическим статусом вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Было установлено, что женщина получала такие выплаты, поскольку ее дети зарегистрированы в Мценском районе Орловской области. Согласно «прописке», семья проживает в населенном пункте, имеющим статус территории, зараженной радиоактивными загрязнениями. В суде подчеркнули, что женщина получала выплаты ежемесячно на протяжении многих лет. Возможно, никто никогда ничего бы и не заподозрил. Однако в апреле 2020 года на фоне начавшейся пандемии коронавируса власти страны приняли решение об оказании дополнительной поддержки населению.

В частности, в соответствии с указом президента были введены единовременные социальные выплаты на несовершеннолетних детей. Указанная выше женщина подала заявление на такие выплаты, в котором адресом своего проживания указала не Орловскую, а Московскую область. Несоответствие данных оперативно всплыло в государственной базе, что и послужило поводом для проведения проверки. Тогда-то и выяснилось, что женщина в Мценском районе давно не проживает. Начиная с 2004 года, она трудилась в различных организациях Москвы и Московской области. Сведения об этом были направлены в прокуратуру, которая провела проверку по факту незаконного получения выплат и направила материал в полицию. В итоге на многодетную мать завели уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Пенсионный орган сначала приостановил ежемесячные выплаты, а спустя полгода прекратил их.

«Кроме выявленных фактов непроживания истца с детьми в зоне, подвергшейся радиоактивному загрязнению, и трудоустройства вне ее пределов, по делу судом установлено, что дети истца были рождены в Москве, зарегистрированы по месту пребывания в Московской области, посещали дошкольные и школьные учреждения в пределах Московской области в периоды произведенных пенсионным органом ежемесячных выплат», — добавили в суде Мценского района.

«Чернобыльские» выплаты положены только в том случае, если человек постоянно проживает на зараженной территории. «Прописка» решающего значения не имеет. В противном случае в зараженных орловских селах по аналогии с нелегальной регистрацией мигрантов могли бы появиться «резиновые чернобыльские дома». Суды трех инстанций отказали в удовлетворении иска, признав, что прекращение выплат было законным.

ИА «Орелград»