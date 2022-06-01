Орловский лицей наложил санкции на подрядчика

Образовательное учреждение решило взыскать крупную сумму с делового партнера.

В Орле региональный арбитраж рассмотрел спор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Колпнянский лицей» с подмосковной компаний «Абсолют-Строй». В роли истца выступил лицей, который просил о взыскании со своего делового партнера штрафа в размере 390 тысяч рублей. Образовательная организация пыталась наложить финансовые санкции за неисполнение обязательств по гражданско-правовому договору, заключенному сторонами в апреле 2021 года.

Как следует из материалов дела, согласно договору подрядчик принял на себя обязательства по выполнению текущего ремонта забора Колпнянского лицея. Цена контракта составляла 1,3 миллиона рублей. Работы должны были быть завершены не позднее 31 июля 2021 года. Суд установил, а ответчик это и не оспаривал, что обязанности по гражданско-правовому договору подрядчиком выполнены не были. В связи с этим заказчик решил воспользоваться опцией договора, разрешающей наложение штрафа.

Правда, с суммой финансовых санкций лицей изначально переборщил. Однако уже в ходе рассмотрения дела истец представил новый расчет, в котором снизил размер своих требований до 3000 рублей. Этот расчет судом был проверен и признан арифметически верным и соответствующим обстоятельствам дела и условиям гражданско-правового договора. Ответчик такой размер штрафа оспаривать не стал и признал его в полном объеме. Суду оставалось только вынести решение, которым исковые требования были удовлетворены. Подмосковную фирму оштрафовали не на 390 тысяч, как было сразу заявлено в иске, а на 3000 рублей за сорванный ремонт забора.

ИА «Орелград»